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Yeni Malatyaspor, Erokspor'a 1-0 Yenildi

Yeni Malatyaspor, Erokspor'a 1-0 Yenildi
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Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı Esenler Erokspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın tek golü Kayode tarafından atıldı.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında karşılaştığı Esenler Erokspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

26. dakikada Erok Esenler Spor'da ara pas ile biranda kaleci ile karşı karşıya kalan Alper, topu auta attı.

30. dakikada sağ kanatta Oscar Pinchi'nin kullandığı köşe vuruşuna yükselen Kayode kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 0-1

43. dakikada konuk ekipte ceza sahası dışında Benhur'un çektiği sert şutu kaleci Muhammed Salik tek hamlede kontrol etti.

53. dakikada sağ kanattan atağa çıkan konuk ekipte ara pası ile ceza sahasında topla buluşan Benhur'un vuruşunda kaleci Mahammed Salik son anda topu kornere çeldi.

69. dakikada Yeni Malatyaspor'da serbest vuruş sonrası topa yükselen Alperen'in şık vuruşunda, kaleci Ercüment son anda topu kornere çeldi.

89. dakikada Esenler Erokspor'da Kayode'nin kale önüne yaptığı pasta Mama Faye kafa vuruşu yaptı ancak top dışarı çıktı.

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Serdar O. Akarsu, Nurettin D. Demir

Yeni Malatyaspor: Muhammed Salik, Eray, Alperen, Ömer Çağrı (Umut dk. 72), Enes ( Osman dk. 72), Emir, Mehmet, Kerem, Halil (Murat Şamil dk. 46), Muhammed Göktürk, Furkan

Yedekler: Çınar, Kürşat, Talha, Eymen

Teknik Direktör: Murat Uçkun

Esenler Erokspor: Ercüment, Eşref, Sakıb(Francis Nzaba dk. 89), Metehan, Oğuz (Furkan dk. 60), Tugay, Alper (Laine dk. 72), Benhur (Junior Fernandes dk. 89), Oscar Pinchi (Mame Faye dk. 60), Hamza Catakovic, Kayode

Yedekler: Ege, Mücahit, Berkay, Abuzer, Junior Fernandes, İdris, Furkan

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Gol: Kayode (dk. 39) (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Halil, Mehmet, Kerem (Yeni Malatyaspor), Tugay (Esenler Erokspor) - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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