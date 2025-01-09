Üye Girişi
Haberler
Brezilya'da iniş yapan uçak, kontrolden çıkarak şehir merkezinde patladı

İniş yaparken, kontrolden çıkarak şehir merkezinde patladı
ABD'yi esir alan yangınların çıkış nedenine ilişkin ilk tahmin: Şiddetli rüzgar ve kuraklık

İşte bir türlü söndürülemeyen yangının nedeni
Kritik görüşme sonrası Erdoğan'dan Bahçeli'ye: Devlet Bey ile delikanlılık farkı

Erdoğan'dan Bahçeli'ye: Devlet Bey ile delikanlılık farkı
Özgür Özel'in kırmızı kart çıkışının kaynağı ortaya çıktı: Ali Babacan aynı ifadeleri kullanmış

Özgür Özel'in büyük sürprizi çalıntı çıktı

Yeni Malatyaspor Başkanı Şahin Altunok, istifa etti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'de hem maddi hem de sportif anlamda zor günler geçiren Yeni Malatyaspor'un başkanı Şahin Altunok, görevinden istifa etti. Malatya ekibi, geçtiğimiz günlerde ligden çekilmek için TFF'ye başvurduğunu açıklamıştı. -21 puan cezası alan ve tüm maçlarını kaybeden takım, ligde son sırada yer alıyor. Öte yandan Türk futbolunda başkan istifalarının artması dikkat çekiyor.

Türk futbolunda son dönemde yaşanan kulüp başkanı istifalarına bir yenisi daha eklendi. Maddi anlamda zor günler geçiren ve ligden çekilme için TFF'ye başvuran Trendyol 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da başkan Şahin Altunok, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İSTİFA AÇIKLAMASI

Şahin Altunok'un istifa açıklaması şu şekilde;

"Büyük hayaller ve umutlarla göreve geldiğim Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanlığından istifa etme kararı almış bulunmaktayım. Sahipsizliğe terk edilmiş takımımızı sahiplenmek, zorlu günleri el birliğiyle geride bırakmak için gayret ettik. Lakin bu gayretimizde destek bulamadık Sahipsizliğe terk edilmiş kulübümüzü sahiplenecek bir tek kişi dahi bulamadık Malumunuz üzere bu denli büyük bir borcun sadece şahsım ve yönetimim tarafından karşılanması mümkün değildir. Ayrıca zaman kazanmak ve bazı adımlar atabilmek adına yapmış olduğumuz ligden çekilme girişimlerimiz de yine desteklenmeyerek reddedilmiştir. Bizlerde geçmiş yönetimlerin yaptığı hataları yapmamak, bir şeyler yapamıyorsak bu koltuğu boş yere işgal etmemek adına görevi bırakma kararı alıyoruz. Dün ve bugün olduğu gibi kulübümüze desteğimiz ne olursa olsun devam edecek. Tek temennimiz takımımızın bu zorlu süreçleri geride bırakarak, yeniden hak ettiği o ihtişamlı günlerine dönmesi."

Yeni Malatyaspor Başkanı Şahin Altunok, istifa ettiŞahin Altunok

TAKIMI LİGDEN ÇEKMEK İÇİN TFF'YE BAŞVURMUŞTU

Trendyol 1. Lig'de hem maddi hemde sportif anlamda zor günler geçiren Yeni Malatyaspor, daha öncede dile getirdiği ligden çekilme talebini geçtiğimiz günlerde resmileştirmişti. Kulüpten yapılan açıklamada, "1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği ortak kararı ile haklarımızın saklı kalması şartıyla ligden çekilme talebimiz, TFF'ye iletilmiştir. Başta Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ecmel Faik Sarıalioğlu olmak üzere, haklı talebimize destek veren tüm başkanlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

Yeni Malatyaspor Başkanı Şahin Altunok, istifa etti

TÜM MAÇLARI KAYBETTİLER, SON SIRADALAR

6 Şubat depreminden sonra toplanamayan Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'de bu sezon oynadığı maçların hiçbirini kazanamadı. 18 maçın tamamını kaybeden Malatya ekibi, FIFA tarafından aldığı 21 puan silme cezası sonrası -21 puan ile ligin son sırasında yer alıyor.

BU SEZON İSTİFA EDEN BAŞKANLAR

Öte yandan bu sezon Türk futbolunda yaşanan başkan istifaları dikkat çekti. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Hasan Arat, Hatayaspor'da Levent Mıstıkoğlu ve Kayserispor'da Ali Çamlı'nın istifaları öne çıkarken, Trendyol 1. Lig'de ise Sakaryaspor'da Gökhan İn, Adanaspor'da ise Asil Bostan'ın istifaları dikkat çekti. Bu isimlerin arasına son olarak Yeni Malatyaspor başkanı Şahin Altunok eklendi.

Yeni Malatyaspor Başkanı Şahin Altunok, istifa etti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Aile hekiminden rapor isterken bir kez daha düşünün! Artık paralı oldu
img

İYİ Parti liderinde bakanlığa çağrı: Koruma polislerimi geri çekin
img

Efsane program geri dönüyor!
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFurkan:

Geldiği gün dahil yazmıştım. Adamın amacı kendi malatayaya ve Türkiye’ye tanıtmak. İstediğini yaptı ve gitti.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'un avukatı konuştu: Tuğçe Tayfur mirastan payını alacak

Tuğçe Tayfur mirastan payını alacak mı?
Fenerbahçe'den olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması

Fenerbahçe'den olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması
Türkiye'yi izlemek için özel askeri radar kurdular

Türkiye'yi izlemek için özel askeri radar kurdular
Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda Türk ünlünün mülkü de var

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
Ekrem İmamoğlu, kendisini protesto eden vatandaşla kürsüden atıştı

Ekrem İmamoğlu, kendisini protesto eden vatandaşla kürsüden atıştı
Efsane karaktere ilham kaynağı oldu: Yusuf Dikeç'in rol aldığı dizi izlenme rekorları kırıyor

Rol aldığı dizi rekor kırıyor

Son Dakika Haberleri

Brezilya uçak kazası patlama VİDEOSU var mı? Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne maçı, lig maçı mı ZTK maçı mı? Kasımpaşa Fenerbahçe maçı tek maç mı, rövanşı var mı? Hudutsuz Sevda Zeynep öldü mü? Zeynep ölüyor mu? ATV canlı izle! (KASIMPAŞA FENERBAHÇE) ATV canlı maç donmadan ve şifresiz link İnci Taneleri neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, kanalı, günü mü değişti? Kasımpaşa Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kasımpaşa Fenerbahçe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Masterchef ilk finalist kim, kim finale çıktı? 10 Ocak Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? 10 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.