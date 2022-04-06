Yeni Malatyaspor Kulübü, olağanüstü seçimli kongre kararı aldı.

Kulüp Başkanı Adil Gevrek, yazılı açıklamasında, 2014'te bu yola çok yıpranacaklarını bilerek ve buna talip olarak çıktıklarını belirterek, doğduğu topraklara, özlenen futbol heyecanını geri getirme düşüncesiyle bu zorlu mücadeleye girme kararı aldığını ifade etti.

İlk defa 2019-2020 sezonu sonunda şehrin büyüklerinin kapılarını çalarak rekabet ettikleri diğer takımların aldığı desteklere nazaran çok düşük ölçülerde destek istediklerini anlatan Gevrek, şöyle devam etti:

"O günün şartlarında bu desteklerin verilmemesi halinde 2-3 sezon sonra kulübümüzün önünde oluşabilecek borç yükü noktasında uyarılarda bulunmak adına her siyasimize kayıt altına alınması ve olayın ciddiyetinin bilincinde olunması adına birer mektup yazarak kendileriyle paylaştım. Kendileriyle paylaşırken de özellikle dile getirdiğim konular, kulübümüzün en önemli geliri olan naklen yayın gelirinin yayıncı kuruluşun indirim talebi ve TFF'nin bunun kabul etmesi sonucu kulübümüzün çok ciddi bir gelir kaybı yaşadığı, yabancı futbolcuların sözleşmelerinin tamamının döviz üzerinden olduğu, döviz kurundaki yükselmenin çok ciddi bir kur farkı oluşturduğu, yabancı futbolcu ihtarlarının bulunduğu, bu ihtarların zamanında ödenmemesi halinde tek taraflı fesihlerin olacağı ve bu durumun sonunda kulübümüzün FIFA nezdinde çok ciddi tazminatlar ödemek zorunda kalacağı, bugün bu rakamların ödenmemesi halinde maksimum 2 yıl sonra bu rakamın 10 katının ödenmek zorunda kalacağı vb. konulardı. Gelinen nokta da gerek 2019-2020 sezonu sonunda özellikle yabancı futbolcuların tek taraflı fesihleri sonucu CAS nezdinde kabul görünen fesih tazminatları, gerek hali hazırdaki futbolcularımızın biriken tahakkuk etmiş alacakları, kur farkları, naklen yayın gelirlerindeki düşüş gibi olumsuz parametreler sebebiyle kulübümüz ekonomik anlamda çok ciddi bir darboğazdan geçmeye çalışmaktadır."

"Taraftarlarımızdan haklarını helal etmelerini istiyorum"

Adil Gevrek, şehrin siyasilerinin, iş adamlarının Yeni Malatyaspor etrafında kenetlenerek, bu şehre olan vefa borcunun ödenmesi maksadıyla destek vermelerinin elzem olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar vermiş olduğum tüm mücadeleyi Malatya futbolunun iyiliği adına verdiğimin, tartışmalar yaşadığım şehrin ileri gelenleriyle bugün problemli olmamın tek sebebinin Malatya futbolunun iyiliği adına olduğunun bilinmesi tek arzumdur. Kulübümüzün gelmiş olduğu duruma yürekten üzülen taraftarlarımızdan haklarını helal etmelerini istiyorum. 8 yıl boyunca beraber yol yürüdüğüm bana inanan ve destek olan tüm yöneticilerimize, kulüp personeline teşekkür ediyor haklarını helal etmelerini istiyorum. En az benim kadar bu süreçte yıpranan, zaman ayırıp ilgilenemediğim çocuklarıma ve aileme çok teşekkür ediyorum. Benim bu hayattaki en büyük sevdam Yeni Malatyaspor'dur. Ben sevdamdan vazgeçmem, vazgeçmeyeceğim. Kulübümüz menfaatleri doğrultusunda aday olmayacağımı belirterek, 24 Nisan 2022 tarihinde olağanüstü genel kurul yapma kararı aldığımızı kamuoyuna ilan ederiz."

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz? — Haberler (@Haberler) April 6, 2022

AA / Spor