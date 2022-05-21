Yeni Malatya-Fenerbahçe maçında ortalık karıştı! Çılgına dönen futbolcu, Mert Hakan Yandaş'a saldırdı - Haberler

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Yeni Malatya-Fenerbahçe maçında ortalık karıştı! Çılgına dönen futbolcu, Mert Hakan Yandaş'a saldırdı

Haberler.com - Spor
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Sezonun son maçında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Mücadelenin 23. dakikasında saha bir anda karışırken ev sahibi ekipte Barış Başdaş, Mert Hakan Yandaş'a topsuz alanda yaptığı sert hareketten sonra kırmızı kart gördü. Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor'da Başdaş'ın maçtaki agresif hareketi sosyal medyada gündem oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, 32 yaşındaki futbolcuya tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin deplasmanda Yeni Malatyaspor'la karşılaştığı sezonun son maçında karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadelenin ortaya koyulduğu maçta ev sahibi takıma kırmızı kart çıktı.

Yeni Malatya-Fenerbahçe maçında ortalık karıştı! Çılgına dönen futbolcu, Mert Hakan Yandaş'a saldırdı

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Karşılaşmanın 23. dakikasında Fenerbahçe'nin iptal edilen golünün ardından yaşanan gerginlikte, Yeni Malatyaspor'da Barış Başdaş kırmızı kart gördü. Mert hakan Yandaş'a saldıran futbolcu, sarı-lacivertlilerin yıldızını yere düşürdü. Agresif hareketleri sosyal medyada da gündem olan Başdaş'a Fenerbahçe taraftarından tepki yağdı.

Yeni Malatya-Fenerbahçe maçında ortalık karıştı! Çılgına dönen futbolcu, Mert Hakan Yandaş'a saldırdı

Yeni Malatya-Fenerbahçe maçında ortalık karıştı! Çılgına dönen futbolcu, Mert Hakan Yandaş'a saldırdı

Haberler.com - Spor

Mert Hakan Yandaş, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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