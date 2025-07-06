''Yeni futbol aklımız o'' denmişti! Fenerbahçe'de sürpriz istifa

''Yeni futbol aklımız o'' denmişti! Fenerbahçe'de sürpriz istifa
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ''Yeni futbol aklımız o'' dediği isimlerden biri olan Futbol Koordinatörü Okan Özkan, yönetime istifasını sundu.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken beklenmedil sürpriz bir gelişme yaşandı.

OKAN ÖZKAN İSTİFASINI VERDİ

Sezon planlaması kapsamında Haziran ayında futbol koordinatörlüğü görevine getirilen Okan Özkan, Fenerbahçe'den ayrılıyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Futbol Koordinatörü Okan Özkan, istifasını kulübe sundu. Bu doğrultuda ayrılığın resmileşmesi durumunda Devin Özek, Fenerbahçe futbol operasyonundaki 'tek yetkili' kişi olacak.

'Yeni futbol aklımız o' denmişti! Fenerbahçe'de sürpriz istifa

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 7 Mayıs tarihinde TRT Spor canlı yayınında yaptığı konuşmada Okan Özkan için, "Okan Özkan, Türkiye'nin en iyi Sportif Direktörü olarak yetişiyor onu söyleyeyim şuan… İki kişilik bir ekip kurulacak ve yeni futbol aklımız olacaklar." şeklinde konuşmuştu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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