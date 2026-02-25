Haberler

''Yeni Arda Güler'' diye duyurulan genç yıldıza İngiltere ve Almanya'dan kanca

''Yeni Arda Güler'' diye duyurulan genç yıldıza İngiltere ve Almanya'dan kanca
Güncelleme:
TFF 3. Lig ekibi Yalova FK CEO'su Çağrı Arslan, Kocaelispor'dan kiralık olarak kadrolarına kattıkları Mustafa Ege Bilim'le ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunarak genç oyuncuyu Arda Güler'e benzetti. Çağrı Arslan yaptığı açıklamada, ''Şimdiden İngiltere Championship ve Almanya'dan izlemeye geldiler. Bu çocuk 1-2 yıla Avrupa'ya transfer olacak, bu ismi unutmayın." dedi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Yalova FK'nin CEO'su Çağrı Arslan, transfer gündemine dair Radyospor'a açıklamalarda bulundu.

''YENİ ARDA GÜLER!''

Kocaelispor'dan kadrolarına kattıkları 19 yaşındaki Mustafa Ege Bilim'le ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Çağrı Arslan, "Kocaelispor'dan Mustafa Ege Bilim diye bir oyuncu aldık. İnanılmaz bir yetenek. Ben onu izlediğim zaman Arda Güler'i görüyorum.'' dedi.

''İNGİLTERE VE ALMANYA'DAN GELDİLER''

19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu için yurt dışından gelindiğini ifade eden Arslan, ''Şimdiden İngiltere Championship ve Almanya'dan izlemeye geldiler. Bu çocuk 1-2 yıla Avrupa'ya transfer olacak, bu ismi unutmayın." sözlerini sarf etti.

