Yener İnce'den Osimhen ve Noa Lang açıklaması! Geri döneceği maçı duyurdu

Güncelleme:
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, kolunda kırık olan Osimhen için sürecin gün gün takip edileceğini söyledi. Yener İnce, Liverpool maçında parmağından sakatlanan Noa Lang'ın da Hollanda'nın oynayacağı ikinci maçta sahaya dönmesini beklediklerini ifade etti.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sakatlıkları bulunan Victor Osimhen ve Noa Lang'ın sağlık durumlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

''HOLLANDA'NIN İKİNCİ MAÇINDA DÖNMESİNİ PLANLIYORUZ''

Hollandalı futbolcu Noa Lang'ın son durumunu açıklayan Yener İnce yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'ndaki Liverpool maçında sakatlanan iki oyuncumuzun durumundan bahsetmek istiyorum. Futbolcularımızdan Noa Lang'ın sağ el birinci parmakta ciddi yaralanması oldu. Parmakta tam kopuk söz konusu değil. O konuya açıklık getirmek istiyorum; ancak ciddi anlamda yaralanma var. Bu bölgenin ivedilikle tamir edilmesi gerektiği için İstanbul'a getirmeden en hızlı şekilde Liverpool'da başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Şu anda herhangi bir problem gözükmemekle birlikte Galatasaray sağlık ekibi olarak takibini yapıyoruz. Uzun zamandır iyi bir iletişim içerisinde olduğumuz Hollanda Milli Takım sağlık ekibiyle dirsek temasındayız. Lang, Hollanda Milli Takımı'nın ilk maçında oynamayacak, sonrasında yapılacak değerlendirmeler sonrasında, şartların oluşması halinde ikinci maçlarında sahaya dönmesini planlıyoruz. Noa Lang'ın özel idman programıyla sahalara en kısa sürede dönüşünü hedefliyoruz.'' dedi.

''GÜN GÜN TAKİP EDİLECEK''

Kolunda kırık olan ve operasyon geçiren Victor Osimhen ile ilgili de bilgi veren İnce, ''Bir diğer futbolcumuz Victor Osimhen bugün başarılı bir operasyon geçirdi. Oyuncumuzun süreci gün gün takip edilecek olup en kısa sürede sahalara dönmesi için sağlık ekibimiz gerekeni yapacaktır. Süreç içerisinde güncel bilgilendirmeler kulübümüz tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

İsmail Elal
Haberler.com
