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Trabzonsporlu eski futbolcu Yattara, İmamoğlu'undan belediyede iş istedi

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Trabzonsporlu eski futbolcu İbrahim Yattara, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan iş istedi. Bir etkinlik sonrası İmamoğlu ile bir araya gelen Yattara, "Belediyede çalışmak istiyorum" dedi. O anlar, kameraya yansıdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki riskli yapıların tespitine yönelik düzenlenen, "Hızlı Tarama Testinde Riskli Bulunan Binanın Yıkımı" programına katıldı.

Yattara, İmamoğlu'ndan iş istedi

YATTARA DA KATILDI

Program sonrasında açıklamalarda bulunan İmamoğlu'nun arkasında Trabzonsporlu eski futbolcu İbrahim Yattara'nın da yer aldığı görüldü.

Yattara, İmamoğlu'ndan iş istedi

İMAMOĞLU'NDAN İŞ TALEP ETTİ

Yattara, konuşması sonrasında, "Ben belediyede çalışmak istiyorum" diyerek İmamoğlu'ndan iş talep etti. Kameralara yansıyan o anlar, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yattara, İmamoğlu'ndan iş istedi

TRANSFERİNİ YAPMIŞTI

İmamoğlu, Trabzonspor yöneticisi olduğu dönemde İbrahim Yattara'nın transferini gerçekleştirmişti. Bu nedenle ikili arasında daha önceden bir tanışıklık bulunduğu biliniyordu. Yattara, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde de onu ziyaret etmişti. Geçtiğimiz yıl bir röportajda İmamoğlu, Yattara'dan bahsederken, "İstanbul'da yaşıyor. Bana olan aşkından bir de Beylikdüzü'nde yaşıyormuş yeni öğrendim. Beylikdüzü'ne yaşıyor" demişti.

Trabzonsporlu eski futbolcu Yattara, İmamoğlu'undan belediyede iş istedi
Haberler.com / Umut Halavart - Spor
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