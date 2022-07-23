Yasin Öztekin'den Göztepe fedakarlığı - Haberler

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Yasin Öztekin'den Göztepe fedakarlığı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Yasin Öztekin'den Göztepe fedakarlığı

Spor Toto 1'inci Lig'e düşen Göztepe'nin 2.5 yıl sonra kulübe döndürdüğü kanat oyuncusu Yasin Öztekin'in sarı-kırmızılılarda tekrar forma giymek için büyük fedakarlık yaptığı öğrenildi.

Spor Toto 1'inci Lig'e düşen Göztepe'nin 2.5 yıl sonra kulübe döndürdüğü kanat oyuncusu Yasin Öztekin'in sarı-kırmızılılarda tekrar forma giymek için büyük fedakarlık yaptığı öğrenildi. Ligin en tecrübeli isimlerinden olan 35 yaşındaki gurbetçi yıldızın Eyüpspor'un yanı sıra birçok kulüpten yüksek ücretle transfer teklifleri almasına rağmen Göztepe'ye dönmek ve İzmir'de oynamak için yarı fiyata sarı-kırmızılıların teklifini kabul ettiği ortaya çıktı. Daha önce Galatasaray'dan transfer olduğu Göztepe'de 1.5 yıl forma giyen Yasin, yeni sezonda takımda kaptanlık görevine getirilecek.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Yasin Öztekin Spor Haberler

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