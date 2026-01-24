Haberler

Yaser Asprilla, Galatasaray için İstanbul'da

Yaser Asprilla, Galatasaray için İstanbul'da
Galatasaray, Girona'da forma giyen Kolombiyalı oyuncu Yaser Asprilla ve kulübüyle anlaştı. Kolombiyalı futbolcu, transferi tamamlamak için İstanbul'a geldi.

  • Galatasaray, Girona'nın Kolombiyalı futbolcusu Yaser Asprilla'yı kiralık olarak transfer etti.
  • Yaser Asprilla, Galatasaray'a transfer için İstanbul'a geldi.
  • Asprilla'nın bonservisiyle takıma katılması durumunda toplam maliyet 23 milyon euro olacak.

Serie A devi Napoli'den Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang'ı kiralayan Galatasaray, ara transfer döneminde bir yıldızda daha mutlu sona ulaştı.

GALATASARAY ASPRILLA'YI DUYURDU

Galatasaray, anlaşmaya vardığı Girona'nın genç yıldızı Yaser Asprilla için bir paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılılar, Fatih Karagümrük maçının bitiş düdüğünün hemen ardından sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak Yaser Asprilla'yı duyurdu. Uçaktan paylaşılan videoada Yaser Asprilla, "Merhaba Galatasaray ailesi" diyerek sarı-kırmızılı camiaya mesaj gönderdi.

İSTANBUL'A GELDİ

Kolombiyalı futbolcu Asprilla, Galatasaray'a transferini tamamlamak üzere saat 23.30 sularında İstanbul'a geldi.

TOPLAM MALİYET 23 MİLYON EURO

Yapılan anlaşmaya göre Yaser Asprilla, Galatasaray'a kiralık olarak transfer olacak ve belirli sayıda maça çıkması halinde de zorunlu satın alma maddesi ile Galatasaray'ın oyuncusu olacak. Asprilla'nın bonservisiyle takıma katılması durumunda sarı-kırmızılılara toplam maliyeti 23 milyon euro civarında olacak.

