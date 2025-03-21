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Yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağza getiren Davinson Sanchez'in sağlık durumu belli oldu

Yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağza getiren Davinson Sanchez'in sağlık durumu belli oldu
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Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, Brezilya maçında yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağızlara getiren Galatasaraylı Davinson Sanchez'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Lorenzo, "Bir baş dönmesi yaşadı ve bu yüzden doktorumuz önlem olarak oyundan çıkması gerektiğini söyledi ama durumu iyi" dedi. Sanchez'in Paraguay karşısında sahada olması bekleniyor.

Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez'li Kolombiya, Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde Brezilya'ya 2-1 mağlup olmuştu. Kaleci Alisson Becker ile çarpıştıktan sonra sedyeyle kenara gelen Sanchez, sarı-kırmızılıları korkutmuştu. Deneyimli stoperin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

Yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağızlara getiren Davinson Sanchez'in sağlık durumu belli oldu

"BAŞ DÖNMESİ YAŞADI AMA DURUMU İYİ"

Dünya Kupası Elemeleri'nin bir sonraki maçında Paraguay'ı konuk edecek Kolombiya'da Davinson Sanchez'in de sahada olması bekleniyor. Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, Sanchez'in son durumuna ilişkin konuştu. 28 yaşındaki stoperin iyi olduğunu belirten Lorenzo, "İyileşiyor. Bir baş dönmesi yaşadı ve bu yüzden doktorumuz önlem olarak oyundan çıkması gerektiğini söyledi ama durumu iyi" ifadelerini kullandı.

Yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağızlara getiren Davinson Sanchez'in sağlık durumu belli oldu

OYUNDAN ALINDIĞINI ÖĞRENİNCE SİNİRLENDİ

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Davinson Sanchez herkesi korkutan pozisyonun ardından bir süre yer kalmış ve sedyeyle kenara alınmıştı. Kolombiya Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, Tedavisi devam ettiği sırada Davinson'u oyundan alarak yerine bir diğer Galatasaraylı Carlos Cuesta'yı sahaya sürmüştü. Oyuna devam etmek isteyen Sanchez ise değişikliği öğrenince teknik direktör Lorenzo'nun bu kararını sinirlenerek tepki göstermişti.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSoykanlar:

kalk yiğidim sen bize lazımsın cuestayı azıttta gel orda

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