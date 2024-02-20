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Yarışmacıların ağzı açık kaldı! Mesut Özil Survivor'a mı gidiyor?

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Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanında dünyaca ünlü bir futbolcunun yarışmaya katılacağını söyledi. Ilıcalı'nın bu sözleri karşısında yarışmacıların heyecandan ağızları açık kalırken katılacak futbolcunun Mesut Özil olduğu iddia edildi. Yarışmacının kim olduğu ise bu akşam yayınlanacak bölümde belli olacak.

Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı, dünyaca ünlü bir futbolcunun yarışmaya katılacağını söyledi. Bu açıklama sonrası akıllara son zamanlardaki antrenman videolarıyla gündeme gelen eski yıldız futbolcu Mesut Özil geldi.

YARIŞMACILARIN AĞZI AÇIK KALDI

Acun Ilıcalı'nın fragmanda Sercan Yıldırım'a "Dünyanın en büyük futbolcuları arasında gösterilen" demesinin ardından yarışmacıların büyük şaşkınlık yaşadığı görüldü.

Yarışmacıların ağzı açık kaldı! Mesut Özil Survivor'a mı gidiyor?

Yarışmacıların ağzı açık kaldı! Mesut Özil Survivor'a mı gidiyor?

Yarışmacıların ağzı açık kaldı! Mesut Özil Survivor'a mı gidiyor?

GÜNDEM OLDU

Yayınlanan fragmanın ardından sosyal medyada "Mesut Özil" etiketi gündem oldu. Yarışmacının kim olduğu ise bu akşam yayınlanacak bölümde belli olacak.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Acun Ilıcalı Mesut Özil Televizyon Magazin Spor Haberler

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Yorumlar (4)

csd zbn:

mesuta parası yetmez

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Sebastian Szymanski:

Emin misin :)

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Erkan Arslan:

Fenevin Parasi Yettide Noldu???

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corci:

kariyer basamaklarının zirvesinde demek ki

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