Yarışmacıların ağzı açık kaldı! Mesut Özil Survivor'a mı gidiyor?
Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanında dünyaca ünlü bir futbolcunun yarışmaya katılacağını söyledi. Ilıcalı'nın bu sözleri karşısında yarışmacıların heyecandan ağızları açık kalırken katılacak futbolcunun Mesut Özil olduğu iddia edildi. Yarışmacının kim olduğu ise bu akşam yayınlanacak bölümde belli olacak.
Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı, dünyaca ünlü bir futbolcunun yarışmaya katılacağını söyledi. Bu açıklama sonrası akıllara son zamanlardaki antrenman videolarıyla gündeme gelen eski yıldız futbolcu Mesut Özil geldi.
YARIŞMACILARIN AĞZI AÇIK KALDI
Acun Ilıcalı'nın fragmanda Sercan Yıldırım'a "Dünyanın en büyük futbolcuları arasında gösterilen" demesinin ardından yarışmacıların büyük şaşkınlık yaşadığı görüldü.
GÜNDEM OLDU
Yayınlanan fragmanın ardından sosyal medyada "Mesut Özil" etiketi gündem oldu. Yarışmacının kim olduğu ise bu akşam yayınlanacak bölümde belli olacak.