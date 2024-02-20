Yarışmacıların ağzı açık kaldı! Mesut Özil Survivor'a mı gidiyor?

Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı, dünyaca ünlü bir futbolcunun yarışmaya katılacağını söyledi. Bu açıklama sonrası akıllara son zamanlardaki antrenman videolarıyla gündeme gelen eski yıldız futbolcu Mesut Özil geldi.

YARIŞMACILARIN AĞZI AÇIK KALDI

Acun Ilıcalı'nın fragmanda Sercan Yıldırım'a "Dünyanın en büyük futbolcuları arasında gösterilen" demesinin ardından yarışmacıların büyük şaşkınlık yaşadığı görüldü.

GÜNDEM OLDU

Yayınlanan fragmanın ardından sosyal medyada "Mesut Özil" etiketi gündem oldu. Yarışmacının kim olduğu ise bu akşam yayınlanacak bölümde belli olacak.