Yarıda kalan maçta yapılan anons gündem oldu

Yarıda kalan maçta yapılan anons gündem oldu
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Elazığspor-Vanspor FK karşılaşması, çıkan olaylar nedeniyle tatil edilirken, stat anonsçusunun Vanspor'u hedef gösterip 'Gömeceğiz bunları sahaya' demesi büyük tepki çekti. Maçla ilgili son kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verecek. Vansporlu futbolcular ve hakemler, zırhlı araçlarla stattan ayrıldı.

Nesine 2. Lig Play-Off 3. Tur rövanş maçında Elazığspor'un, Vanspor FK karşısında 1-0 üstünlüğü ile devam eden müsabaka yardımcı hakem Kadir Beyaz'ın kaşına isabet eden cisim nedeniyle yarıda kaldı.

YAPILAN ANONS DİKKAT ÇEKTİ

Maçın 56. dakikasında hakem Ümit Öztürk yardımcılarını da yanına alarak soyunma odasının yolunu tuttu. Bir süre beklenildikten sonra maçın tatil edildiği bildirildi. Ancak "tatil" kararının alındığı ikinci yarıdan çok önce stat anonsçusunun Vanspor hakkında söyledikleri dikkat çekici türdendi.

"GÖMECEĞİZ BUNLARI SAHAYA"

23'üncü dakikada taraftara seslenen anonsçu, "Arkadaşlar takımımızı destekleyelim. İstediklerini yapıyorlar. Sadece takımımızı destekleyelim. Gömeceğiz bunları sahaya" ifadelerini kullandı. Maçla ilgili son kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verecek. Öte yandan Vansporlu futbolcular ve hakemler, zırhlı araçlarla stattan ayrıldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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