Yaptığı paylaşım olay oldu! Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a yeşil ışık

Galatasaray ve Hakan Çalhanoğlu gündemi bir kez daha alevlendi. Inter forması giyen milli futbolcu, yaptığı son paylaşımla sarı-kırmızılı camiayı heyecanlandırdı.

"ASLAN" PAYLAŞIMI OLAY OLDU

31 yaşındaki yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından ailesiyle ilgili yaptığı paylaşımda "Aslan" ifadesini kullandı. Bu paylaşım, Galatasaray'a transfer iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Sarı-kırmızılı taraftarlar kısa sürede Çalhanoğlu'nun gönderisini binlerce yorum ve beğeniyle gündemin üst sıralarına çıkardı.

GALATASARAY İLE ADI SIK SIK ANILDI

Milli futbolcunun adı, geçmişte de defalarca Galatasaray ile anılmıştı. Çalhanoğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye'ye gelmesi durumunda Galatasaray'da oynamak istediğini dile getirmişti. Bu sözler, taraftarların transfer hayalini canlı tutarken, son "Aslan" paylaşımı da bu hayali yeniden ateşledi.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Galatasaraylı taraftarlar, paylaşımın ardından sosyal medyada Hakan Çalhanoğlu'nu gündemin zirvesine taşıdı. "Aslan yuvaya dönüyor" ve "Hoş geldin Hakan" yorumlarıyla yıldız futbolcuya destek mesajları yağdı.

İNTER'DE KAPTANLIK YAPIYOR

Şu anda Serie A devi Inter'in formasını giyen ve takım kaptanlığı yapan Çalhanoğlu, Avrupa'nın en önemli orta saha oyuncuları arasında gösteriliyor. Ancak milli futbolcunun Galatasaray'a olan ilgisi, transfer ihtimallerini her zaman gündemde tutuyor.

İşte o paylaşım;