Yaptığı paylaşım başına iş açtı! Mauro Icardi'ye PFDK şoku

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e elendikten sonra sosyal medya hesabından yapmış olduğu "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu." paylaşımından dolayı sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Icardi, kupadaki Başakşehir karşılaşmasının ardından, "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu." şeklinde paylaşım yapmıştı. Başarılı futbolcu, bu paylaşımı sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.

ICARDİ NE PAYLAŞMIŞTI?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Medipol Başakşehir'e 3-2 yenilerek elenmişti. Maçın ardından Galatasaray, sosyal medya hesaplarından maçın içinden pozisyonlar paylaşıp MHK Başkanı Lale Orta'yı istifaya davet etmişti. Mauro Icardi kulübün paylaşımını alıntılayıp, "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu." ifadelerini yazmıştı.

İşte Icardi için yapılan o açıklama;

TFF'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Arjantinli golcünün sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle kurula sevk edildiği belirtildi. Icardi için yapılan açıklamada, "GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MAURO EMANUEL ICARDI' nin aynı müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımında yer alan açıklaması suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

PFDK'YE SEVK EDİLEN TÜM İSİMLER

Öte yandan Galatasaray ve başkan Dursun Özbek sportmenliğe aykırı hareket, Beşiktaş ve başkan Ahmet Nur Çebi sportmenliğe aykırı hareket ve Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu "hakaretleri" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE

1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü teknik sorumlusu EMRE BELÖZOĞLU' nun 05.04.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 06.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 05.04.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakası sonrası kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in aynı müsabaka sonrası kulüp sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 05.04.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin 05.04.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.