Yapay zekadan A Milli Takım için flaş Dünya Kupası tahmini: %88 ihtimalle...

Yapay zekadan A Milli Takım için flaş Dünya Kupası tahmini: %88 ihtimalle...
Güncelleme:
2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde grupta 3. sırada bulunan Türkiye için yapay zekadan dikkat çeken bir tahmin geldi. Football Meets Data, ay-yıldızlıların play-off şansını yüzde 88 olarak açıkladı. Türkiye, bu olasılıkta en güçlü 8. takım konumunda.

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda yer alan A Milli Takım için yapay zekadan dikkat çeken bir tahmin geldi. Football Meets Data'nın yapay zeka sistemi, Türkiye'nin gruptan çıkıp çıkamayacağına dair tahminde bulundu.

İSPANYA MAÇI SONRASI TABLO

A Milli Takım, E Grubu'ndaki ilk maçta Gürcistan'ı 3-2 mağlup etmiş, ikinci maçta ise Konya'da İspanya'ya 6-0 yenilmişti. Bu sonuçların ardından Türkiye, averajla 3. sırada yer aldı.

Yapay zekadan A Milli Takım için flaş Dünya Kupası tahmini: %88 ihtimalle...

YAPAY ZEKA TAHMİNİ

Football Meets Data tarafından yapılan yapay zeka simülasyonuna göre, Türkiye'nin grubu 2. sırada bitirerek play-off turuna kalma ihtimali %88 olarak belirlendi.

Yapay zekadan A Milli Takım için flaş Dünya Kupası tahmini: %88 ihtimalle...

EN GÜÇLÜ 8. ADAY

Tahminlere göre ay-yıldızlılar, play-off turuna kalma ihtimali en yüksek 17 takım arasında 8. sırada gösterildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

