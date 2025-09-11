Yapay zekadan A Milli Takım için flaş Dünya Kupası tahmini: %88 ihtimalle...
2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde grupta 3. sırada bulunan Türkiye için yapay zekadan dikkat çeken bir tahmin geldi. Football Meets Data, ay-yıldızlıların play-off şansını yüzde 88 olarak açıkladı. Türkiye, bu olasılıkta en güçlü 8. takım konumunda.
2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda yer alan A Milli Takım için yapay zekadan dikkat çeken bir tahmin geldi. Football Meets Data'nın yapay zeka sistemi, Türkiye'nin gruptan çıkıp çıkamayacağına dair tahminde bulundu.
İSPANYA MAÇI SONRASI TABLO
A Milli Takım, E Grubu'ndaki ilk maçta Gürcistan'ı 3-2 mağlup etmiş, ikinci maçta ise Konya'da İspanya'ya 6-0 yenilmişti. Bu sonuçların ardından Türkiye, averajla 3. sırada yer aldı.
YAPAY ZEKA TAHMİNİ
Football Meets Data tarafından yapılan yapay zeka simülasyonuna göre, Türkiye'nin grubu 2. sırada bitirerek play-off turuna kalma ihtimali %88 olarak belirlendi.
EN GÜÇLÜ 8. ADAY
Tahminlere göre ay-yıldızlılar, play-off turuna kalma ihtimali en yüksek 17 takım arasında 8. sırada gösterildi.