Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...

Süper Lig'de 2025/26 sezonunun ilk 13 haftası geride kalırken şampiyonluk yarışı şimdiden büyük bir heyecana sahne oluyor. Yapay zekâ destekli veri analiz şirketi Euro Club Index, son performanslara göre güncel şampiyonluk tahminlerini açıkladı. Listenin zirvesi değişirken büyük takımların şans oranlarında dikkat çekici hareketlilik yaşandı.

LİGİN ALT SIRALARINDA YOĞUN REKABET

Euro Club Index verilerine göre Fatih Karagümrük sezonu 24 puanla tamamlayarak ligin son sırasında yer alacak. Onu Kayserispor ve Eyüpspor izliyor. Alt sıralardaki puan tahminleri, düşme hattında büyük bir rekabet yaşanacağını işaret ediyor.

ORTA SIRALARDA DENGELİ GÖRÜNÜM

Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Konyaspor sezonu 34 ile 38 puan aralığında bitirecek takımlar olarak öne çıkıyor. Rizespor, Başakşehir ve Alanyaspor gibi ekipler ise 42-43 puan bandında yer alarak ligde kalmayı garantileyen takımlar arasında gösteriliyor.

ÜST SIRALAR: ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİNDE KESKİN AYRIŞMA

Göztepe ve Gaziantep FK'nın orta üst bölgede pozisyon alacağı tahmin edilirken, Samsunspor'un 58 puanla sezonu beşinci sırada tamamlama ihtimali dikkat çekiyor. Karadeniz ekibinin şampiyonluk ihtimali ise sadece %0.1 olarak hesaplandı.

Beşiktaş için tablo daha çarpıcı. Siyah-beyazlıların 59 puanla dördüncü olması ve şampiyonluk ihtimalinin %0'a düştüğü açıklandı.

Trabzonspor'un şampiyonluk şansı %0.7 olarak belirlenirken, sezonu 63 puanla üçüncü sırada bitirmesi bekleniyor.

YARIŞIN FAVORİLERİ: GALATASARAY VE FENERBAHÇE

Yapay zeka verilerine göre şampiyonluk yarışında iki takım öne çıkıyor: Galatasaray ve Fenerbahçe.

Fenerbahçe'nin sezon sonu puanı 81 olarak hesaplanırken, şampiyonluk ihtimali son hafta verilerinde %38'e yükseldi. Sarı-lacivertlilerin, özellikle son haftalardaki formuyla yarışa güçlü şekilde tutunduğu görülüyor.

Sezon başından beri favori gösterilen Galatasaray ise ilk kez ciddi bir düşüş yaşadı. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk şansı %83.2'den %61.3'e geriledi, ancak yine de tahminlere göre 84 puanla sezonu zirvede tamamlayan takım konumunda.