Yapay zeka, Süper Lig şampiyonluk tahminini güncelledi

Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda ilk 8 hafta tamamlandı. Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa kimin ulaşılacağı merak edilirken Euro Club Index yeni tahminlerini paylaştı.

GALATASARAY YİNE FAVORİ

Önceki tahminlerinde şampiyonluk yolunda Galatasaray'ı favori gösteren Euro Club Index, yeniden Sarı-kırmızılıları en büyük favori ilan etti. Galatasaray, bu sezon yüzde 83.2 ile favori olarak gösterildi.

İKİNCİ SIRADA FENERBAHÇE YER ALDI

Euro Club Index tarafından yapılan tahmine göre Fenerbahçe, ligi ikinci sırada bitirecek. Sarı-lacivertlilerin bu sezon şampiyon olma ihtimali yüzde 14.9 olarak gösterildi.

İşte yapılan tahminlere göre Süper Lig'de oluşacak puan durumu;