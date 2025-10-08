Haberler

Yapay zeka, Süper Lig şampiyonluk tahminini güncelledi

Yapay zeka, Süper Lig şampiyonluk tahminini güncelledi
Güncelleme:
Yapay zeka, Süper Lig şampiyonluk tahminini güncelledi
Süper Lig'de ilk 8 hafta sona erdi ve şampiyonluk tahminleri yenilendi. Euro Club Index, takımların şampiyonluk şanslarını güncelledi. Galatasaray, %83.2 ihtimalle favori olarak gösterilirken, Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali %14.9 olarak belirtildi.

Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda ilk 8 hafta tamamlandı. Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa kimin ulaşılacağı merak edilirken Euro Club Index yeni tahminlerini paylaştı.

GALATASARAY YİNE FAVORİ

Önceki tahminlerinde şampiyonluk yolunda Galatasaray'ı favori gösteren Euro Club Index, yeniden Sarı-kırmızılıları en büyük favori ilan etti. Galatasaray, bu sezon yüzde 83.2 ile favori olarak gösterildi.

İKİNCİ SIRADA FENERBAHÇE YER ALDI

Euro Club Index tarafından yapılan tahmine göre Fenerbahçe, ligi ikinci sırada bitirecek. Sarı-lacivertlilerin bu sezon şampiyon olma ihtimali yüzde 14.9 olarak gösterildi.

İşte yapılan tahminlere göre Süper Lig'de oluşacak puan durumu;

  • (18) FATİH KARAGÜMRÜK: 22
  • (17) GENÇLERBİRLİĞİ: 32
  • (16) KAYSERİSPOR: 33
  • (15) EYÜPSPOR: 35
  • (14) KOCAELİSPOR: 36
  • (13) KASIMPAŞA: 37
  • (12) ANTALYASPOR: 38
  • (11) ÇAYKUR RİZESPOR: 42
  • (10) BAŞAKŞEHİR: 45
  • (9) ALANYASPOR: 45
  • (8) KONYASPOR: 46
  • (7) GAZİANTEP FK: 47
  • (6) GÖZTEPE: 49
  • 5) SAMSUNSPOR: 52
  • (4) TRABZONSPOR: 58
  • (3) BEŞİKTAŞ: 62
  • (2) FENERBAHÇE: 76
  • (1) GALATASARAY: 86
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Bu yapay zeka city maçını da 2-1 city alır demişti. Bu verilerle ve bu görünüm ile GS şampiyon olur demek için zekanın yapayına ihtiyaç mı var. Ne yüklersen onu söyleyecek:)))

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

Gs şimdiden şampiyon gibi , takım gayet iyi , aynı hoca ile istikrar var, rakipler kendi içlerinde kavga edep dursunlar

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
