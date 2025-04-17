Yapay zeka, Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final etabı tamamlanarak yarı finale kalan takımlar belirlendi. Yapay zeka ise bu noktada devreye girerek Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti. Yapay zeka, Barcelona'nın şampiyon olacağını ve şampiyonluk ihtimalinin yüzde 27.1 olduğunu belirtti.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final etabı tamamlandı ve yarı finale kalan takımlar belli oldu. Öte yandan yapay zeka, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacak takımı da tahmin etti.
YAPAY ZEKAYA GÖRE ŞAMPİYON BARCELONA
Dün gece oynanan çeyrek final rövanş maçlarının ardından yapay zeka, Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti.
- Yapay zekaya göre Şampiyonlar Ligi'nde ipi göğüsleyecek favori takım Barcelona.
- Barcelona'nın şampiyonluk ihtimalinin yüzde 27.1 olduğu tahmin edildi.
- Şampiyonlar Ligi'nin ikinci favorisinin ise yüzde 25.3 ile Arsenal olduğu öngörüldü.
- Şampiyonluğun üçüncü favorisi olarak yüzde 24.8'lik ihtimalle PSG tahmin edildi.
- Inter'in Şampiyonlar Ligi şampiyonu olma ihtimali ise yüzde 22.9 olarak belirlendi.
Öte yandan iddaa risk yönetimi de Barcelona'yı 2.85 oranla şampiyonluğun favorisi olarak gördü. PSG'ye 3.15, Arsenal'e 3.25, Inter'e ise 5.2 oran verildi.