Yaman Rüzgar Kızılet, Türkiye Şampiyonu Olup Avrupa Gençler Şampiyonası'na Katılma Hakkı Kazandı

Yaman Rüzgar Kızılet, Türkiye Şampiyonu Olup Avrupa Gençler Şampiyonası'na Katılma Hakkı Kazandı
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Giresun'da düzenlenen Para Yüzme Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası'nda Yaman Rüzgar Kızılet, S13 kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu ve Avrupa Gençler Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Genç sporcunun başarıları, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından büyük bir gururla karşılandı.

Giresun'da düzenlenen şampiyonada gösterdiği performansla Türkiye şampiyonu olan Aydınlı Yaman Rüzgar Kızılet, Para Yüzme Avrupa Gençler Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Para Yüzme Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası ve Deaf Yüzme Milli Takım Seçmeleri Giresun'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Birbirinden yetenekli sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne olan organizasyonda Aydın'ı temsil eden genç sporcu Yaman Rüzgar Kızılet, sergilediği üstün performansla S13 kategorisinde Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Kendisinden yaşça ve tecrübe bakımından daha ileri düzeydeki rakipleriyle yarışan Kızılet, azmi, disiplini ve antrenmanlarda gösterdiği özverinin karşılığını alarak büyük bir başarıya imza attı.

Yalnızca Türkiye Şampiyonluğu ile yetinmeyen genç sporcu, elde ettiği derecelerle Para Yüzme Avrupa Gençler Şampiyonası'na katılma hakkı da kazandı. Bu gelişmeyle birlikte Yaman Rüzgar Kızılet, uluslararası alanda Türkiye'yi temsil etme yolunda önemli bir adım atmış oldu.

Başarılı sporcunun bu büyük başarısının ardından Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Yaman Rüzgar Kızılet'in bu başarısından dolayı büyük bir gurur duyuyoruz. Avrupa sahnesinde de aynı kararlılık ve azimle mücadele ederek ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inancımız tamdır. Genç sporcumuzun yolu açık, başarıları daim olsun" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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