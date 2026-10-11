Haberler

Yalova'da Gran Fondo 2026 bisiklet yarışı 80 ve 58 kilometrelik parkurlarda yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yalova'da Gran Fondo 2026 bisiklet yarışı 80 ve 58 kilometrelik parkurlarda yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'da ikinci kez düzenlenen Gran Fondo Yalova 2026 bisiklet yarışı 80 ve 58 kilometrelik parkurlarda tamamlandı. Dereceye giren sporculara ödüllerini Vali Ahmet Hamdi Usta verdi; Usta, organizasyonun kentin tanıtımına katkı sağladığını vurguladı.

Yalova'da bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Gran Fondo Yalova 2026" bisiklet yarışı yapıldı.

Yalova Valiliği himayesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen organizasyon, Deprem Anıtı önünden verilen startla başladı. Yarışta sporcular, 80 kilometrelik uzun ve 58 kilometrelik kısa parkurlarda birinci olabilmek için pedal çevirdi.

58 kilometrelik kısa parkur erkekler kategorisinde Erkan Güngör birinci, Fatih Güngör ikinci, Şevket Özer ise üçüncü sırayı aldı.

Kısa parkur kadınlarda ise birinciliği Aylin Yüce elde ederken, Hilal Yalçınkaya Göksay ikinci, Buse Özlem üçüncü oldu.

80 kilometrelik uzun parkur erkeklerde Gökhan Uzuntaş bitiş çizgisini ilk sırada geçerken, Kürşat Akın ikinci, Emirhan Çiçek üçüncü sırada yer aldı.

Uzun parkur kadınlarda ise Ayşegül Gökalp birinci, Tuğba Yazıcıoğlu ikinci, Nur Köprülü de üçüncü sırada yarışı tamamladı.

Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödüllerini Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta takdim etti.

Geçen yıl 273 olan katılımcı sayısının bu yıl artmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Vali Usta, organizasyonun Yalova'nın spor turizmi potansiyeline ve tanıtımına önemli katkı sağladığını vurguladı.

Usta, organizasyonda emeği geçen tüm kurumlara, güvenlik ve sağlık ekiplerine, gönüllülere ve vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar’dan 4 şart

DEM Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemek için 4 şart
Cemil Tugay, AK Parti'ye geçişinin perde arkasını ilk kez anlattı! Dikkat çeken Erdoğan detayı

Cemil Tugay, AK Parti'ye geçişinin perde arkasını ilk kez anlattı
Cindy Crawford, oğlunun ölümünden sonra eşiyle ilk kez görüntülendi

Evlat acısıyla sarsılan dünyaca ünlü model ilk kez görüntülendi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manifest’in “TRALALA” şarkısı Spotify Global listesine 46. sıradan girdi

Manifest dünya listesinde ilk 50’ye girdi
Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş

11 kişinin hayatını kaybettiği facianın görüntüleri ortaya çıktı
Husilerin Riyad saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! BM sessiz kalmadı

Husilerin Riyad saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! BM sessiz kalmadı
Trump destekçileriyle dalga geçti: En aptalca şeyleri bile söylesem alkışlıyorsunuz

Kendisini alkışlayanlarla kafa buldu! Verdikleri tepki akıllara zarar
Fırında mide bulandıran görüntüler! Vatandaşın sağlığıyla oynamanın bedeli ağır oldu

Denetimde ortaya çıktı, anında mühürlendi
Derya Pınar Ak aşka geldi! Sevgilisiyle romantik karesini yayımladı

Aşkını temmuzda duyurmuştu! Sevgilisi öpmelere doyamadı
Türkiye'nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı

Ünlü market zinciri fon mağduru çıktı