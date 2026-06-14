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Yalova dev ekranda milli maç heyecanı

Yalova dev ekranda milli maç heyecanı
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Türkiye ile Avustralya arasındaki FIFA Dünya Kupası maçı, Yalova'da dev ekranda izlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşma, 2-0'lık yenilgiyle sonuçlandı.

Türkiye ile Avustralya arasında oynanan FIFA Dünya Kupası karşılaşması, Yalova'da büyük heyecana sahne oldu.

Türkiye ile Avustralya arasında oynanan FIFA Dünya Kupası karşılaşması, Yalova'da kurulan dev ekranda futbolseverleri bir araya getirdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma boyunca meydanı dolduran Yalovalılar, milli takımın mücadelesini büyük bir heyecanla takip etti. Maçın kritik anlarında coşku ve heyecan doruğa çıkarken vatandaşlar tezahüratlarıyla milli takıma destek verdi. Türkiye'nin 2-0 yenildiği maç sonrasında vatandaşlar meydandan buruk şekilde ayrıldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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