Yalıkavakspor, EHF Kadınlar Avrupa Ligi'nde Avantajlı Başlangıç Yaptı

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin son şampiyonu Yalıkavakspor, EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Danimarka temsilcisi HH Elite'i 25-24 mağlup ederek rövanş öncesinde avantaj yakaladı.

Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada taraftarlar tribünleri doldururken, "Denizin Kızları" coşkulu destekle maça hızlı başladı. İlk yarı boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Bodrum ekibi, devreye 14-11'lik üstünlükle girdi.

Nefes kesen ikinci yarı

İkinci yarıda Danimarka ekibi HH Elite savunmada sertliği artırdı. 21 numaralı oyuncu Maarschalkeweerd, sert müdahalesi nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Yalıkavakspor'da ise 4 numara Reyhan Kaya yaşadığı sakatlık sonrası kenara alındı.

Maç boyunca kaleci Anca Mihaela Rombescu yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyetin mimarı olurken, Gülcan Tügel, Edanur Burhan ve Reyhan Kaya hücumdaki etkili performanslarıyla öne çıktı.

Tribünler doldu, destek büyüktü

Karşılaşmayı Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk, Yalıkavak Spor Kulübü Başkanı Emin Palalı ve çok sayıda davetli ile kalabalık bir taraftar topluluğu izledi. Özellikle genç taraftarların büyük desteğiyle Bodrum ekibi maç boyunca yüksek motivasyonla oynadı.

"Aynı performansla Danimarka'da turu geçeriz"

Maç sonunda değerlendirmede bulunan Başantrenör Kıvanç Özcan, "Danimarka takımını 24 golde tuttuk. Savunmayı iyi yaptık fakat küçük hatalarımız oldu. Maç üç farkla bitebilirdi ama bir farkla bitti. Aynı savunma, aynı performans ve aynı istekle Danimarka'da da oynarsak tur atlayarak döneriz. Kızlarımızı tebrik ediyorum, çok iyi bir maç çıkardılar" dedi.

Rövanş 4 Ekim'de Danimarka'da

Temsilcimiz Yalıkavakspor, 25-24'lük kritik galibiyetin ardından ikinci maç için avantajlı bir konuma geçti. Rövanş karşılaşması, 4 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de Danimarka'nın Horsens kentindeki Torstedhallen Spor Salonu'nda oynanacak. - MUĞLA