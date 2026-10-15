Haberler

Yalıkavakspor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. turunda HC Byala ile eşleşti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yalıkavakspor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. turunda HC Byala ile eşleşti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Yalıkavakspor, 3. turda Bulgaristan'ın HC Byala takımıyla eşleşti. İlk maç 7-8 Kasım, rövanş 14-15 Kasım'da oynanacak; toplam sonuçta üstünlük sağlayan takım Ocak 2027'de son 16 turuna yükselecek.

EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Yalıkavakspor'un 3'üncü Tur'daki rakibi belli oldu. Organizasyona doğrudan 3'üncü Tur'dan katılan ve kura çekiminde 1'nci torbada yer alan Bodrum temsilcisi, Bulgaristan'ın HC Byala takımıyla eşleşti. İlk maç 7-8 Kasım, rövanş karşılaşması ise 14-15 Kasım tarihlerinde oynanacak.

Kura çekiminde HC Byala'nın ilk sırada yer aldığı eşleşmede, karşılaşmaların kesin tarihleri, saatleri ve oynanacağı salonlar ilerleyen günlerde netleşecek. İki karşılaşmanın toplam sonucunda üstünlük sağlayan takım, Ocak 2027'de oynanacak son 16 turuna yükselme hakkı elde edecek. Yalıkavakspor sezon başında Ankara'da oynanan finalde Bursa Büyükşehir Belediyespor'u yenip tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 16 sitede yayınlandı.
İsmail Kartal: Maçın hakkı bu değildi

Gözler ne diyeceğindeydi! İsmail Kartal'dan olay açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şişli'de sele kapılan kadını gençler son anda kurtardı! O anlar kamerada

Şişli'de sele kapılan kadını bir an bile düşünmeden böyle kurtardılar
Bir kilo bal 400 bin liraya satıldı

Ne altın ne mücevher! 1 kilo bal 400 bin TL'ye satıldı
Fenerbahçe tarihinin en ağır 4 mağlubiyetinin 3'ünde başrolde İsmail Kartal var

Fenerbahçe tarihinin en ağır 4 mağlubiyetinin 3'ünde başrol oldu
AVM'den çıkmaları istendi! Asıl şoku otoparkta yaşadılar

"AVM'den ayrılın" anonsuyla otoparka indi, asıl kabusu orada yaşadı
İstanbul'da yağışın merkezi Beykoz oldu! Rakam inanılmaz

İstanbul'da yağışın merkezi Beykoz oldu! Rakam inanılmaz
Elvin Levinler'in sel sırasında yaptığı paylaşım tepki çekti: Arabada mahsur kalmışızdır. Burada kiminle vakit geçirmek isterdiniz?

İstanbul felaketi yaşarken yaptığı paylaşım tepki çekti: Arabada...
Yasak aşk kanlı bitti! Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti

Yasak aşk feci sonla bitti!