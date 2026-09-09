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Yalçın Kayan: "Çorum FK maçına 3 puan için çıkacağız"

Yalçın Kayan: 'Çorum FK maçına 3 puan için çıkacağız'
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Samsunsporlu futbolcu Yalçın Kayan, Çorum FK maçına 3 puan için çıkacaklarını belirterek, alacakları galibiyeti de taraftarla armağan etmek istediklerini söyledi.

Samsunsporlu futbolcu Yalçın Kayan, Çorum FK maçına 3 puan için çıkacaklarını belirterek, alacakları galibiyeti de taraftarla armağan etmek istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çorum FK'yı ağırlayacak Samsunspor'da oyunculardan Yalçın Kayan, Nuri Asan Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çorum FK'nın iyi bir takım olduğunu belirten Kayan, "Maçlarını da izledim ve hocaları da eskiden çalıştığım Arda Turan'ın yardımcısıydı. Oynatmaya çalışan bir teknik direktör. İyi de performans veriyorlar. Biz evimizde oynayacağız. Son haftalarda istediğimiz sonuçları alamadık. Kocaelispor maçında iyi oynayıp, iyi bir skor elde edemedik. İstemediğimiz bir sonuç elde ettik. Evimizdeki Çorum FK maçında iyi oynayıp, kötü gidişi düzeltmek istiyoruz" dedi.

"Çorum FK maçına 3 puan için çıkacağız"

Çorum FK'yı yenip, bu sezon sahalarındaki ilk galibiyeti almak istediklerini ifade eden 27 yaşındaki futbolcu, "Sakatlık, önüne geçemeyeceğimiz bir durum. Bu da bizim başımıza geldi. Diğer takımlarda da oluyor. Şu anda fazla eksiğimiz olduğu görünebilir ama son maçta gösterdik, herkes elinden gelenden daha fazla mücadele etti. Son maçta iyi oynadık. Özellikle ilk yarıda net gol fırsatları yakaladık. Atabilseydik belki de 3 puanı alacaktır ve kimse de bir şey diyemeyecekti. Sahada kim oynuyorsa hangi mevki fark etmez, elimizden geleni yapacağız ve kazanmak için sahada olacağız. Çorum FK maçına 3 puan için çıkacağız. İç sahadaki ilk maç Göztepe maçı talihsiz bir şekilde 3-3 bitti. İkinci maç Fenerbahçe maçında istediğimiz sonucu elde edemedik. Bu maç ise tekrardan iyi performans verip, 3 puanı taraftarımıza armağan etmek istiyoruz" diye konuştu.

Samsunspor ile Çorumspor, 12 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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