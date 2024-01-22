Yakın Doğu Koleji Erkek Hentbol Takımı Türkiye Gençler Hentbol Şampiyonası'nda finale yükseldi

KKTC şampiyonu Yakın Doğu Koleji Erkek Hentbol Takımı, Karaman'da yapılan yarı final müsabakalarını 4'te 4 yaparak tamamladı ve adını Türkiye Gençler Hentbol Şampiyonası'nda finale yazdırdı.

Liselerarası Erkek Hentbol Müsabakaları'nda şampiyon olarak KKTC'yi, Türkiye'de düzenlenen müsabakalarda temsil etmeye hak kazanan Yakın Doğu Koleji Erkek Hentbol Takımı, Karaman'da düzenlenen yarı final müsabakalarında 4'te 4 yaparak grubunu lider olarak tamamladı. Adını Türkiye'de ilk 8 takım arasına yazdıran Yakın Doğu Koleji Erkek Hentbol Takımı, 12-16 Şubat tarihleri arasında Kastamonu'da düzenlenecek Türkiye Gençler Hentbol Şampiyonası finalinde KKTC'yi temsil edecek.

Aileleri ve okullarına büyük bir gurur yaşatan genç şampiyonlar, Türkiye Karaman'da yarı final grup maçlarına Denizli il şampiyonu Orhan Abalıoğlu Lisesi'ni 33-16 yenerek başladı. İkinci günde Ankara il ikincisi ODTÜ Ankara'yı 27-26'lık skorla geçen Yakın Doğu Koleji Erkek Hentbol Takımı, üçüncü karşılamada ise Karaman il şampiyonu Karaman Lisesi'ni 34-11'lik skorla yendi. Son maçında da Kayseri il şampiyonu Fevziye Memduh Lisesi karşısında 37-18'lik skorla galip gelen takım, Türkiye Gençler Hentbol Şampiyonası finallerine kaldı.

Türkiye Gençler Hentbol Şampiyonası finallerine şampiyonluk için mücadele etmeye devam edecek olan Yakın Doğu Koleji Erkek Hentbol Takımı, şampiyonaya öğretmenleri Mustafa Özpolili ve Gültekin Gülman eşliğinde hazırlanacak. Takım, Yakın Doğu Koleji'nin 9, 10, 11 ve 12'inci sınıf öğrencilerinden Halil Gazelci, Sami Karasalih, Demir Çöllo, Mehmet Kurtoğlu, Ahmet Pampuroğluları, Alp Paça, Efe Özaltay, Hasan Bensel, Mustafa Hısım, Batu Adalıer, Arif Savoğlu, Şükrü Sağlamer, Fikri Asal, Kıvanç Buba, Deran Çöllo, Efe Sıddık ve Hasan Hidayet'ten oluşuyor.

"Hepinizle gurur duyuyorum"

14-20 Ocak 2024 tarihleri arasında yarı final müsabakaları kapsamında Karaman'da yaptıkları 4 maçı da kazanarak KKTC'yi büyük bir başarıyla temsil eden Yakın Doğu Koleji Erkek Hentbol Takımı'nı, cumartesi akşamı geldikleri Ercan Havaalanı'nda Yakın Doğu Koleji Müdürü Ömer Özkan karşıladı. Çiçeklerle karşıladığı öğrencilerine, "hepinizle gurur duyuyorum" sözleriyle seslenen Ömer Özkan, "Bu büyük başarıda emeği olan öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyorum. 12-16 Şubat tarihleri arasında Kastamonu'da düzenlenecek Türkiye Gençler Hentbol Şampiyonası Finalinde takımımıza başarılar diliyorum" dedi. - İSTANBUL