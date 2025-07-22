Yağmur Yılmaztürk, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde Gümüş Madalya Kazandı
Milli judocu Yağmur Yılmaztürk, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde kadınlar 40 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu. Türkiye, organizasyonda judoda ilk kez kürsüde yer alırken toplam madalya sayısını ise 3'e yükseltti.
Milli judocu Yağmur Yılmaztürk, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2025) kadınlar 40 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasına göre başkent Üsküp'te devam eden organizasyonda milli sporculardan Yağmur Yılmaztürk, finalde Belçikalı rakibi Fenne Peeters'e yenilerek gümüş madalyada kaldı.
Türkiye organizasyonda judoda ilk kez kürsüde yer alırken toplam madalya sayısını ise 3'e yükseltti.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor