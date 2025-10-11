Haberler

Yağmur Tosun, Dünya Kadınlar Bocce Şampiyonası'nda 3. oldu

Yağmur Tosun, Dünya Kadınlar Bocce Şampiyonası'nda 3. oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın Douai kentinde gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Bocce Şampiyonası'nda Türkiye rekortmeni Yağmur Tosun, dünya 3'üncüsü oldu. 15 yaşındaki Tosun, yarışmada gösterdiği performansla büyük bir başarı elde etti.

FRANSA'nın Douai kentinde 9-12 Ekim tarihleri arasında yapılan Dünya Kadınlar Bocce (Petank) Şampiyonası'nda Türkiye rekortmeni Yağmur Tosun (15), dünya 3'üncüsü oldu.

Fransa'nın Douai kentinde devam eden ve 45 ülkenin katıldığı Dünya Kadınlar Bocce (Petank) Şampiyonası'nda Samsunspor ve Türk Milli Takımı sporcusu Yağmur Tosun, altın nokta yarışlarında dünya 3'üncüsü oldu. Tosun, ilk 2 günde yapılan yarışmalarda rakiplerini eleyerek ilk 16'ya kaldı. Sıralama atışlarında ilk 8'e girmeyi başaran Türkiye rekortmeni Tosun, Kamboçyalı rakibini eleyerek yarı finale yükseldi. Yarı final maçında ise İspanyol rakibine 26-25 yenilen Yağmur Tosun, dünya 3'üncüsü oldu.

Oyuncuyla gurur duyduğunu belirten Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, "Dünya Şampiyonasına yoğun bir antrenman programı ile hazırlandık. Amacımız ülkemize dünya şampiyonluğu getirmekti ama olmadı. Çok üzgünüz. Samsunspor Bocce Takımı Sporcusu Yağmur Tosun, 24-28 Eylül tarihleri arasında Muğla'da yapılan Bocce (Petank) Türkiye Şampiyonası'nda 49 vuruş ile büyük bayanlar kategorisinde Türkiye rekoru kırdı. Dünya şampiyonasına gelen sporcular içerisinde 15 yaşındaki Yağmur Tosun, şampiyonanın en küçük yaştaki sporcu olarak yarıştı. Sporcumla gurur duyuyorum. Yaşı çok küçük ama çok yetenekli ve geleceği çok parlak bir sporcu ülkemiz kazandı. 3-5 Ekim tarihleri arasında İspanya da Avrupa 3'üncülüğü alan milli sporcularımdan sonra Fransa da altın nokta yarışlarında dünya 3'üncülüğü kazanmak bizleri gururlandırıyor. Bundan sonraki hedefimiz Akdeniz oyunlarında ülkemize altın madalya getirmek olacak. Bize destek olan herkese şahsım ve sporcularım adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Erdoğan'dan hemşehrilerini coşturan sözler: Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz

Bu sözlerle hemşehrilerini coşturdu: Önce ben gideceğim sonra siz
Dünyanın sonunu getireceği söylenen böcekle ilgili korkutan uyarı: Tüm Türkiye'ye yayılabilir

Dünyanın sonunu getireceği söyleniyordu! Tüm Türkiye tehdit altında
Genç kızın 'Babam hakim' diyerek tehdit ettiği polislerden haber var

Genç kızın "Babam hakim" diyerek tehdit ettiği polislerden haber var
Damada yakın oynayan genç kız, gelinin hareketiyle şoke oldu

Damada yakın oynayan genç kız, gelinin hareketiyle şoke oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAdam:

Lim'in platformuna ve işlem sinyallerine güvenmek verdiğim en iyi karardı. Aylar sonra bile hala harika sonuçlar veriyorlar, 277.000 dolar kâr elde ettiler. Rehberlik ve strateji için bugün Telegram'dan (mudiatrading) kendisine mesaj gönderin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Wilma Elles çocuklarıyla Fransa'da korku dolu anlar yaşadı

Ünlü oyuncu çocuklarıyla birlikte kaldıkları otelde ölümden döndü
Damada yakın oynayan genç kız, gelinin hareketiyle şoke oldu

Damada yakın oynayan genç kız, gelinin hareketiyle şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.