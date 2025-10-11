Yağmur Tosun, Dünya Kadınlar Bocce Şampiyonası'nda 3. oldu

FRANSA'nın Douai kentinde 9-12 Ekim tarihleri arasında yapılan Dünya Kadınlar Bocce (Petank) Şampiyonası'nda Türkiye rekortmeni Yağmur Tosun (15), dünya 3'üncüsü oldu.

Fransa'nın Douai kentinde devam eden ve 45 ülkenin katıldığı Dünya Kadınlar Bocce (Petank) Şampiyonası'nda Samsunspor ve Türk Milli Takımı sporcusu Yağmur Tosun, altın nokta yarışlarında dünya 3'üncüsü oldu. Tosun, ilk 2 günde yapılan yarışmalarda rakiplerini eleyerek ilk 16'ya kaldı. Sıralama atışlarında ilk 8'e girmeyi başaran Türkiye rekortmeni Tosun, Kamboçyalı rakibini eleyerek yarı finale yükseldi. Yarı final maçında ise İspanyol rakibine 26-25 yenilen Yağmur Tosun, dünya 3'üncüsü oldu.

Oyuncuyla gurur duyduğunu belirten Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, "Dünya Şampiyonasına yoğun bir antrenman programı ile hazırlandık. Amacımız ülkemize dünya şampiyonluğu getirmekti ama olmadı. Çok üzgünüz. Samsunspor Bocce Takımı Sporcusu Yağmur Tosun, 24-28 Eylül tarihleri arasında Muğla'da yapılan Bocce (Petank) Türkiye Şampiyonası'nda 49 vuruş ile büyük bayanlar kategorisinde Türkiye rekoru kırdı. Dünya şampiyonasına gelen sporcular içerisinde 15 yaşındaki Yağmur Tosun, şampiyonanın en küçük yaştaki sporcu olarak yarıştı. Sporcumla gurur duyuyorum. Yaşı çok küçük ama çok yetenekli ve geleceği çok parlak bir sporcu ülkemiz kazandı. 3-5 Ekim tarihleri arasında İspanya da Avrupa 3'üncülüğü alan milli sporcularımdan sonra Fransa da altın nokta yarışlarında dünya 3'üncülüğü kazanmak bizleri gururlandırıyor. Bundan sonraki hedefimiz Akdeniz oyunlarında ülkemize altın madalya getirmek olacak. Bize destek olan herkese şahsım ve sporcularım adına çok teşekkür ediyorum" dedi.