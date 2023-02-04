Yağmur soğuk dinlemediler! Binlerce Fenerbahçe taraftarı TFF'yi Riva'da protesto etti

Fenerbahçe taraftarları, Süper Lig'in 22. haftasında oynanan ve Ali Palabıyık'ın verdiği kararlarla gündem olduğu Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ardından bugün TFF'yi ve hakemleri protesto etmek amacıyla TFF'nin Riva'daki tesislerine akın etti. Yönetim istifa seslerinin yükseldiği kalabalığa polis ekipleri de güvenlik amacıyla eşlik etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bugün düzenlemiş olduğu Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısında da belirttiği gibi taraftarların Adana Demirspor ile oynanan maçta hakem hataları olduğu gerekçesiyle TFF'yi ve hakemleri protesto etmek amacıyla Kadıköy'de bulunan Salı Pazarı'nda bir araya geldi.

SLOGANLAR EŞLİĞİNDE RİVAYA GİTTİLER

Toplanan binlerce taraftar, Riva'daki TFF tesislerine gitmek üzere yola çıktı. Tesislere varan taraftarlar sloganlar eşliğinde Riva'da eylem yaptı. Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı.

TESİSLERİN ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Hakemlere ve TFF'ye tepki gösteren yüzlerce Fenerbahçe taraftarı akşam saatlerinde TFF'nin Riva'daki tesisleri önünde toplandılar. Yönetim istifa sloganı atan binlerce sarı-lacivertli taraftar, soğuk hava ve yağmura aldırmadan polis ekiplerinin de gözetimi altında protestolarına devam ettiler.