Haberler

Yağmur Bulut, Türkiye Şampiyonu oldu

Yağmur Bulut, Türkiye Şampiyonu oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayserili sporcu Yağmur Bulut, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası'nda 77 kg kategorisinde toplam 179 kg kaldırarak Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı. Şampiyona 27 Ocak-01 Şubat 2026 tarihleri arasında Tokat'ta gerçekleştirildi.

Kayserili sporcu Yağmur Bulut ; Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası'nda 77 kg'da toplam 179 kg kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası 27 Ocak- 01 Şubat 2026 tarihleri arasında Tokat'ta yapıldı. Şampiyonada 77 kg'da mücadele eden Kayserili Milli Sporcu Yağmur Bulut, toplamda 179 kg kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü; "Elde ettiği başarılardan dolayı sporcumuzu ve antrenörü Ahmet Yalçın Danacı'yı tebrik ediyor, Yıldızlar Dünya ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Hazırlık Kampında başarılar diliyoruz" ifadeleri ile sporcuyu kutladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

İnfial yaratan ilan: Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday

Hülya, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olabilir
Tarihi sonuç! Iğdır FK'den Süper Lig ekibi Antalyaspor'a yarım düzine gol

Tarihi sonuç! Iğdır FK'den Süper Lig ekibine tam 6 gol
'Bayan Popo' lakaplı Sevtap Parman'dan gelen haber sevenlerini üzdü

Yeşilçam'ın gözde yıldızından gelen haber sevenlerini üzdü
Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti

Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti
Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday

Hülya, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olabilir
Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil kızı çıktı

Evde başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil kızı çıktı
ASSAN GROUP soruşturması tamamlandı! İşte istenen cezalar

Casusluk soruşturması tamamlandı! İşte istenen cezalar