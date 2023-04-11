Yabancı hakem Yunanistan'ı pişman etti! Yardımcılarıyla kafayı çekince maça çıkamadı

Yunanistan'da AEK-Aris maçını yönetmesi beklenen Polonyalı hakem Pawel Raczkowski ve yardımcıları, bu karşılaşmada görev alamadı. Zil zurna sarhoş olan Raczkowski ve ekibinin, uçakta kavgaya karıştığı için bu maça çıkamadığı iddia edildi. Polonyalı hakem, bu sezon Fenerbahçe'nin de maçını yönetmişti.

Yunanistan Süper Ligi'ndeki AEK-Aris maçı öncesi yaşananlar Avrupa basınında gündem oldu. Maçı yönetmesi için Atina'ya beklenen Polonyalı hakem Rawel Raczkowski ve yardımcıları karşılaşmaya çıkamadı.

KAVGAYA KARIŞTILAR

Yunanistan Merkez Hakem Kurulu, sarhoş halde uçakta kavgaya karıştığı iddia edilen hakem ekibini maçtan aldı. Görevliler, Raczkowski ve ekibinin Atina Uluslararası Havalimanı'na zil zurna sarhoş geldiğini bildirdi. Karşılaşmaya Yunan hakem Aristotelis Diamantopoulos atandı ve maç bu şekilde oynandı.

"BİZE SALDIRDILAR"

Pawel Raczkoski ise iddiaları yalanlayıp "Anlatılanlar doğru değil, sarhoş değiliz. Biz kavga etmedik, bize saldırdılar. Panathinaikos taraftarı olduğunu söyleyen biri yüzüme tükürdü ve sırtıma yumruk attı" dedi. Bu olay sonrası Yunanistan'daki yabancı hakem ataması uygulaması devre dışı bırakıldı.,

FENERBAHÇE MAÇINI YÖNETMİŞTİ

Polonyalı hakem, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup ettiği maçı yönetmişti.