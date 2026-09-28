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Y. Denizli Görme Engelliler, Bursa'da Yeditepe'yi 14-1 yendi, Hasan Şatay 8 gol attı

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Y. Denizli Görme Engelliler, Bursa'da Yeditepe'yi 14-1 yendi, Hasan Şatay 8 gol attı
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B1 Görme Engelliler Futbol Deplasmanlı Süper Ligi 9. haftasında Y. Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü, Bursa'da Yeditepe Görme Engelliler Spor Kulübü'nü 14-1 yendi. Hasan Şatay 8 golle maçın yıldızı oldu.

B1 Görme Engelliler Futbol Deplasmanlı Süper Ligi'nin 9. haftasında Y. Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü, Bursa'da karşılaştığı Yeditepe Görme Engelliler Spor Kulübü'nü 14-1 mağlup etti. Denizli temsilcisinde Hasan Şatay attığı 8 golle galibiyette önemli rol oynadı.

1 Görme Engelliler Futbol Deplasmanlı Süper Ligi'nin 9. haftasında Denizli temsilcisi Y. Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü, Bursa'da İstanbul temsilcisi Yeditepe Görme Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Rakibine maç boyunca göz açtırmayan Denizli ekibi, sahadan 14-1'lik ezici bir skorla ayrılarak şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü. Karşılaşmaya damga vuran isim, attığı 8 golle maçın yıldızı olan Hasan Şatay oldu. Y. Denizli'nin diğer gollerini Oğuzhan Yokuş (3), Recep Aydeniz (2) ve Emirhan Oyit kaydederken, Yeditepe Görme Engelliler Spor Kulübü'nün tek golü ise Yaşar Avni'den geldi.

Şampiyonluk yolunda önemli adım

Maçın ardından takımının performansını değerlendiren Y. Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü Teknik Direktörü Yusuf Şatay, "Ligin 9. hafta maçında 14-1'lik skorla rahat bir galibiyet aldık. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar attık. İnşallah bu şekilde devam edip lig sonunda hedefimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Özkan'dan destek çağrısı

Alınan farklı galibiyetin ardından oyuncuları ve teknik heyeti tebrik eden Kulüp Başkanı Öztürk Özkan ise hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı. Özkan, "Sezon sonunda şampiyonluk kupasını Denizli'ye getirmek istiyoruz. Bu gururlu yolda tüm Denizli halkından destek bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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