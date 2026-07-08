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Denizli Basket'in Avrupa'daki ilk rakibi Rasta Vechta oldu

Denizli Basket'in Avrupa'daki ilk rakibi Rasta Vechta oldu
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Y. Denizli Basket, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele edecek. FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi eleme turunda Almanya'nın Rasta Vechta takımıyla eşleşti. Tek maç eleme sistemiyle oynanacak karşılaşma 14-20 Eylül'de yapılacak.

Yeni sezonda tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etmeye hazırlanan Y. Denizli Basket'in FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi eleme turundaki rakibi belli oldu. Gerçekleştirilen kura çekiminde Denizli temsilcisi, Almanya'nın güçlü ekiplerinden Rasta Vechta ile eşleşti.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde eleme turu organizasyonları 14-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Tek maç eleme sistemiyle oynanacak karşılaşmaların ardından turu geçen ekipler normal sezonda mücadele etme hakkı kazanacak. Organizasyonun normal sezonu ise 6 Ekim'de başlayacak. Şampiyonlar Ligi elemelerinde istediği sonucu alamaması halinde ise Y. Denizli Basket, yoluna FIBA Europe Cup'ta devam edecek.

Kura çekiminde Y. Denizli Basket'i Kulüp Genel Menajeri Evren Yenice ile Takım Menajeri Ömer Halat temsil etti. Avrupa sahnesine ilk kez çıkacak olan Denizli temsilcisi, güçlü rakibi karşısında tarihi bir başarıya imza atarak gruplara kalmayı hedefliyor.

Kulüp Başkanı Veli Deveciler, kura çekiminin ardından yaptığı değerlendirmede Avrupa kupalarında yer almanın Denizli basketbolu adına tarihi bir adım olduğunu söyledi. Rakiplerinin Avrupa tecrübesine sahip güçlü bir ekip olduğunu belirten Deveciler, "Avrupa'da mücadele edecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Rasta Vechta saygı duyduğumuz kaliteli bir takım ancak bizim de hedefimiz Avrupa'da kalıcı olmak. Hazırlıklarımızı en iyi şekilde yaparak eleme turunu geçmek ve Basketbol Şampiyonlar Ligi normal sezonunda yer almak istiyoruz. Tüm Denizli'yi bu tarihi yolculukta takımımızın yanında olmaya davet ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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