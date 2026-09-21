Y. Denizli Basket, 1.93 metre boyundaki Amerikalı guard Dunn'ı kadrosuna kattı

Y. Denizli Basket, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Amerikalı guard Jhonathan Dunn ile anlaşma sağladı. 17 Şubat 1998 doğumlu Dunn, 1.93 metre boyunda ve guard pozisyonunda görev yapıyor.

Y. Denizli Basket, yeni sezon öncesi kadrosunu Jhonathan Dunn ile güçlendirdi. Kariyerini Avrupa'da sürdüren 28 yaşındaki basketbolcu, Denizli temsilcisinin yeni sezon kadrosunda yer alacak. Basketbol kariyerinde kolej dönemini ABD'de Southern Nazarene University'de geçiren Dunn, profesyonel kariyerine 2020 yılında Hollanda'nın Landstede Hammers takımında başladı. Üniversitedeki son sezonunda Great American Conference'da yılın oyuncusu seçilen Amerikalı guard, aynı ödülü kariyerinde ikinci kez elde etti. 2019-20 sezonunda takımının skor yükünü taşıyan Dunn, sezonu 2 bin 359 kariyer sayısıyla tamamladı ve Southern Nazarene University'nin tüm zamanlar skor lideri oldu. Ayrıca okul tarihinde en fazla üç sayılık basket atan oyuncu unvanını elde etti.

Profesyonel kariyerinin ardından Avrupa'nın farklı liglerinde forma giyen Dunn; Hollanda, Almanya ve Polonya'nın yanı sıra Portekiz'de de mücadele etti. FIBA kayıtlarında oyuncunun ZZ Leiden, MHP RIESEN Ludwigsburg, King Szczecin ve FC Porto formalarıyla Avrupa kupalarında görev yaptı.

Son olarak FC Porto forması giydi

Dunn'ın Avrupa kupalarındaki son durağı FC Porto oldu. FIBA'nın 2026 FIBA Europe Cup verilerine göre Amerikalı oyuncu turnuvada 6 maçta görev yaptı ve maç başına 14 sayı, 4,2 ribaund ve 1,3 asist ortalamaları yakaladı. 2025 Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise iki maçta 16,5 sayı, 4,5 ribaund ve 2 asist ortalamalarıyla oynadı. Dunn'ın kariyerinde Basketbol Şampiyonlar Ligi deneyimi de bulunuyor. 2023 yılında MHP RIESEN Ludwigsburg ile organizasyonda 9 karşılaşmada forma giyen oyuncu, bu maçlarda 11,8 sayı, 2,7 ribaund ve 1,3 asist ortalamalarıyla mücadele etti. 2022 yılında ZZ Leiden ile FIBA Europe Cup'ta ise 16 maçta 15,4 sayı, 3,1 ribaund ve 2,6 asist ortalamaları tutturdu.

Denizli Basket'in dış oyuncu rotasyonuna takviye

1.93 metre boyundaki Dunn, guard pozisyonunda görev yapmasının yanı sıra skor üretme ve dış şut tehdidiyle öne çıkan bir oyuncu profiline sahip. Üniversite kariyerinde üç sayılık atışlardaki etkinliğiyle dikkat çeken Amerikalı oyuncu, profesyonel kariyerinde de farklı Avrupa liglerinde deneyim kazandı.

Dunn'ın transferiyle birlikte Y. Denizli Basket, yeni sezon kadrosundaki dış oyuncu rotasyonuna Avrupa deneyimi bulunan bir isim eklemiş oldu. Amerikalı basketbolcunun yeni takımındaki rolü, sezon öncesi hazırlık karşılaşmaları ve teknik ekibin tercihleriyle şekillenecek. Denizli temsilcisinin yeni sezon kadrosuna katılan Dunn, Avrupa kariyerindeki deneyimini bu kez Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Y. Denizli Basket formasıyla sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı