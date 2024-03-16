Y. Adana Demirspor, Sivasspor'u 4-1 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Y. Adana Demirspor, konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Maçta atılan goller ve kırmızı kartlarla ilgili detaylar haberde yer alıyor.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Y. Adana Demirspor, konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Murat'ın sağ kanattan yaptığı ortada N'Jie tek dokunuşla Koita'yı gördü. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
54. dakikada sol kanattan son çizgiye inen Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasına ortasında kale önünde Yusuf Sarı, kafayla topu filelere yolladı. 2-1
65. dakikada sağ kanattan Atal'ın ortasında ceza sahası içinde Nani'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1
83. dakikada sol kanattan Yusuf Erdoğan'ın ortasında ceza sahası içinde Emre kafayla topu filelere gönderdi. 4-1
85. dakikada Atal, N'Jie ile girdiği ikili mücadelede rakibine faul yaptı. Hakem Mumanoğlu Atal'ı ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Tuğberk Curbay, Aleks Taşçıoğlu
Adana Demirspor: Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Semih Güler, Milad, Michut (Aımbetov dk. 90+3), Maestro, Yusuf Sarı (Jose Rodriguez dk. 85), Emre Akbaba, Yusuf Erdoğan, Mendoza (Luis Nani dk. 46)
Yedekler: Vedat Karakuş, İsmail Çokçalış, Tayfun Akdoğan, Manev, Abdulsamet Burak, Yusuf Barasi, Cisse
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, İbrahim Akdağ (Poungouras dk. 72), Charisis (Kerem Atakan dk. 82), Caktas (Mua Njie dk. 46), Menig (Emrah Başsan dk. 46), Turgunboev (Roman Kvet dk. 72), Koita
Yedekler: Nikolic, Camara, Alaaddin, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Goller: Atal (dk. 13), Yusuf Erdoğan (dk. 54), Luis Nani (dk. 65), Emre Akbaba (dk. 83) (Adana Demirspor), Koita (dk. 51) (Sivasspor)
Kırmızı kart: Atal (dk. 85) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Michut (Adana Demirspor), Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi (Sivasspor) - ADANA