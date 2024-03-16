Üye Girişi
Haberler

Y. Adana Demirspor, Sivasspor'u 4-1 mağlup etti

Güncelleme:

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Y. Adana Demirspor, konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Maçta atılan goller ve kırmızı kartlarla ilgili detaylar haberde yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Y. Adana Demirspor, konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Murat'ın sağ kanattan yaptığı ortada N'Jie tek dokunuşla Koita'yı gördü. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

54. dakikada sol kanattan son çizgiye inen Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasına ortasında kale önünde Yusuf Sarı, kafayla topu filelere yolladı. 2-1

65. dakikada sağ kanattan Atal'ın ortasında ceza sahası içinde Nani'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

83. dakikada sol kanattan Yusuf Erdoğan'ın ortasında ceza sahası içinde Emre kafayla topu filelere gönderdi. 4-1

85. dakikada Atal, N'Jie ile girdiği ikili mücadelede rakibine faul yaptı. Hakem Mumanoğlu Atal'ı ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Tuğberk Curbay, Aleks Taşçıoğlu

Adana Demirspor: Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Semih Güler, Milad, Michut (Aımbetov dk. 90+3), Maestro, Yusuf Sarı (Jose Rodriguez dk. 85), Emre Akbaba, Yusuf Erdoğan, Mendoza (Luis Nani dk. 46)

Yedekler: Vedat Karakuş, İsmail Çokçalış, Tayfun Akdoğan, Manev, Abdulsamet Burak, Yusuf Barasi, Cisse

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, İbrahim Akdağ (Poungouras dk. 72), Charisis (Kerem Atakan dk. 82), Caktas (Mua Njie dk. 46), Menig (Emrah Başsan dk. 46), Turgunboev (Roman Kvet dk. 72), Koita

Yedekler: Nikolic, Camara, Alaaddin, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Atal (dk. 13), Yusuf Erdoğan (dk. 54), Luis Nani (dk. 65), Emre Akbaba (dk. 83) (Adana Demirspor), Koita (dk. 51) (Sivasspor)

Kırmızı kart: Atal (dk. 85) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Michut (Adana Demirspor), Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi (Sivasspor) - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Adana Demirspor Sivasspor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? 2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Şeref Güleser kimdir? CHP Kayseri Felahiye Belediye Başkan Adayı Şeref Güleser kaç yaşında, nereli? Faruk Kürkcü kimdir? CHP Kayseri Develi Belediye Başkan Adayı Faruk Kürkcü kaç yaşında, nereli? İbrahim Marzıoğlu kimdir? CHP Kayseri Bünyan Belediye Başkan Adayı İbrahim Marzıoğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Dursun kimdir? CHP Kayseri Akkışla Belediye Başkan Adayı Mustafa Dursun kaç yaşında, nereli? Abdullah Özyiğit kimdir? CHP Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Özyiğit kaç yaşında, nereli? Abdurrahman Yıldız kimdir? CHP Mersin Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız kaç yaşında, nereli? Ali Boltaç kimdir? CHP Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç kaç yaşında, nereli? Mustafa Turgut kimdir? CHP Mersin Silifke Belediye Başkan Adayı Mustafa Turgut kaç yaşında, nereli? Gülsem Kevser Mut kimdir? CHP Mersin Mut Belediye Başkan Adayı Gülsem Kevser Mut kaç yaşında, nereli? Ahmet Serkan Tuncer kimdir? CHP Mersin Mezitli Belediye Başkan Adayı Ahmet Serkan Tuncer kaç yaşında, nereli? Bayram Ali Dede kimdir? CHP Mersin Gülnar Belediye Başkan Adayı Bayram Ali Dede kaç yaşında, nereli? Mehmet Mavi kimdir? CHP Mersin Erdemli Belediye Başkan Adayı Mehmet Mavi kaç yaşında, nereli? Gülay Şimşek kimdir? CHP Mersin Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı Gülay Şimşek kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title