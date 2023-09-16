Y. Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Y. Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u evinde konuk etti ve müsabakanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Y. Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında defansın arkasına sarkan M.Niang ceza sahası içerisinden vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak ağlarla buluşurken gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
6. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında topla buluşan Belhanda, penaltı noktasının gerisinden şutunu çekerken top az farkla auta çıktı.
12. dakikada Rodrigues, sol kanattan ceza sahasına yerden ortaladı. Niang topa dokunamazken meşin Yusuf Sarı'nın önünde kaldı. Yusuf'un şutunda top üstten auta çıktı.
14. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Oscar Romero şutunu çekerken, kaleci Ertaç soluna yatarak topa hakim oldu.
15. dakikada Rodrigues'in ceza sahasına açtığı ortada Niang'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
29. dakikada ceza sahasında topu alan Niang doğrudan kaleye vururken meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.
34 .dakikada ceza sahası çizgisinde topu bir anda önünde bulunan Yusuf Sarı sol ayağıyla şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
39. dakikada ceza sahası sol çaprazında topu alan Emre Akbaba kaleye şutunu çekerken, top kaleci Erdem'de kaldı.
41. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan sıfıra kadar inen Svensson, yerden ortasını açtı. Arka direkte bulunan Niang topa dokunarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0
45+1. dakikada Thuram, ceza sahası sağ çaprazdan yerden topu gönderdi. Halil'in uzak köşede uygun pozisyonda yaptığı vuruşda savunma son anda ayak koyarak golün önüne geçti.
Hakemler: Mert Güzenge, Özgür Ertem, Ali Tuna
Y. Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre, Yusuf, Belhanda, Yusuf, M.Niang
Yedekler: Magomedaliev, İsmail Çokçalış, Abdurrahim Dursun, Tayfun Aydoğan, B. N'diaye, Abdulsamet Burak, Zeneli, Dorukhan Toköz, Nani, Yusuf Barasi
Teknik Direktör: Patrick Kluivert
Pendikspor : Erdem, Serkan, Welinton, Rassoul, Sequeira, Oscar Romero, Midtsjö, Lusamba, Halil, Erencan, Thuram
Yedekler: Burak Öğür, Emre Taşdemir, Vukovic, E. Çekiçi, Görkem Bitin, Berkay Sülüngöz, Diaby, Erdem Özgenç, İbrahim Akdağ, Gökcan Kaya
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Sarı kartlar: Rassoul (Pendikspor)
Goller: M.Niang (dk.15 ve 41)(Adana Demirspor) - ADANA