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Y. Adana Demirspor - A. Hatayspor Maçında Hatayspor 1-0 Önde

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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Y. Adana Demirspor, evinde A. Hatayspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle geçildi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Y. Adana Demirspor, evinde A. Hatayspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle geçildi.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Emre'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf'un vuruşunda kaleci Erce topu 2 hamlede kontrol etti.

19. dakikada Nani'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Gravillon'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

24. dakikada sol kanattan Abdurrahim'in ortasında ceza sahası içinde Stambouli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

44. dakikada dakikada Hatayspor'un sol kanattan kullandığı kornerin devamında Fernandes çaprazdan içeri sokuldu ve son çizgiden pasını çıkardı. Ön direkte Dele-Bashiru'nun yaptığı vuruşta hemen yanındaki Nani'ye çarpan top uzak köşeden ağlarla buluştu. 0-1

Hakemler: Mert Güzenge, Deniz Caner Özaral, Uğur Sarı

Y. Adana Demirspor: Magomedaliev, Gravillion, Abdurrahim Dursun, Semih Güler, İsmail Çokçalış, Stambouli, Michut, Yusuf Erdoğan, Akintola, Emre Akbaba, Nani

Yedekler: Vedat, Tayfun Aydoğan, Manev, Mustafa Kapı, Abdul Samet Burak, Burhan Ersoy, Dorukhan Toköz, Florent Shehu, Pape Abou Cisse, Motez Nourani

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

A.Hatayspor: Erce Kardeşler, Recep Burak Yılmaz, Oğuzhan Matur, Kamil Ahmet, G. Kilama, Görkem Sağlam, Rivas, Massanga, Fernandes, Dele-Bashiru, Dadaşov

Yedekler: Visar Bekaj, Mehdi Boudjemaa, Sergio Strandberg, Faouzi Ghoulam, Armin Hodzic, Nikola Maksiovic, Aarid Rayane, Kerim Alıcı, Cengiz Demir, Giorgi Aburjania

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Gol: Nani (dk. 44 k.k.) (Hatayspor) - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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