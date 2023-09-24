Xi Jinping, Hangzhou Asya Oyunları'nın açılışını yaptı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Hangzhou Asya Oyunları'nın açılışını yaparak, 72 yıllık Asya Oyunları tarihinde sporcu katılımı ve spor etkinlikleri açısından en büyüğü olan oyunlara başladı.

HANGZHOU, 24 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, başarılı geçen Beijing Kış Olimpiyatları'nın üzerinden iki yıldan az bir süre geçtikten sonra Cumartesi günü 72 yıllık Asya Oyunları (Asiad) tarihinde sporcu katılımı ve spor etkinlikleri açısından en büyüğü olan Hangzhou Asya Oyunları'nın açılışını yaptı.

Xi, 13. yüzyıl İtalyan gezgini Marco Polo'nun "Cennetin Şehri, dünyanın en iyisi ve en asili" olarak övdüğü doğal güzellikleriyle ünlü Hangzhou'da 80.000'den fazla izleyici ile dolu stadyumda bariton sesiyle "19. Asya Oyunları'nı açıyorum" dedi.

Lotus şeklindeki Hangzhou Olimpik Spor Merkezi Stadyumu'nda başlayan oyunlarda, Asya Olimpiyat Konseyi'ne üye 45 ülke ve bölgeden yaklaşık 12.000 sporcu 40 spor dalında 481 müsabakada yarışacak.

Hangzhou Oyunları, Beijing 1990 ve Guangzhou 2010'dan sonra Çin'de düzenlenen üçüncü Asya Oyunları.

Xi'ye törende eşlik eden yabancı devlet adamları arasında Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ve Asya Olimpiyat Konseyi Başkan Vekili Raja Randhir Singh de yer aldı.

Sporcuların geçit töreni, konuşmalar ve açılış performansları gibi açılış töreninin temel unsurlarının yanı sıra izleyiciler, Hangzhou'nun Asya Oyunları'nı akıllı ve karbon nötr hale getirme çabalarının bir parçası olan dijital havai fişekler ve dijital meşale taşıyıcısı gibi bazı benzersiz deneyimlere tanık oldu.

Oyunlar, Çin ay takviminde Qiufen olarak bilinen ve hasat zamanı ile yeniden birleşmeyi simgeleyen Sonbahar Ekinoksu gününde başladı.

Xi, açılıştan bir gün önce Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach'a Çin hükümeti ve halkının harika bir Asya Oyunları sunma konusunda kendilerine güvenlerinin tam olduğunu söylemiş, Hangzhou Oyunları'nın "belirgin şekilde Çin'e özgü, benzersiz şekilde Asyalı ve muhteşem" olacağı sözünü vermişti.

Asya Olimpiyat Konseyi Başkan Vekili Singh ise bir röportajında "Şimdiye kadarki en büyük Asiad'ı yapacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Sporun destekleyicisi olan Xi, aynı zamanda Asya Oyunları'nı ikili ilişkilerin geliştirilmesi için bir platform olarak da değerlendirdi.

Xi ve konukları iki gün boyunca çok sayıda ikili görüşme yaparak çok çeşitli konuları ele aldı. Xi ve Esad Çin-Suriye stratejik ortaklığının kurulduğunu ilan ederken, Xi ve Doğu Timor Başbakanı Xanana Gusmao ikili ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklığa yükseltildiğini duyurdu.

Açılış töreni öncesinde düzenlenen karşılama yemeğinde konuşan Xi, sporun barış, birlik ve kapsayıcılığı teşvik etmede oynadığı rolden yararlanılması çağrısında bulundu.

Xi konuklara yaptığı konuşmada "Sporu barışı desteklemek, iyi komşuluk ve karşılıklı fayda sağlayan ilişkileri geliştirmek için kullanıp Soğuk Savaş zihniyetini ve blok cepheleşmesini reddetmeliyiz. Asya'yı dünya barışının dayanak noktası haline getirmeliyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı, birlik konusunda ise insanlığın eşi benzeri görülmemiş küresel zorluklarla karşı karşıya kaldığını ve Asya halklarının bu sınava birlikte göğüs germesi gerektiğini ifade etti.

Xi ayrıca, Asya'nın dünya nüfusunun üçte ikisine ve 1.000'den fazla farklı etnik gruba ev sahipliği yaptığını kaydederek, kapsayıcılığın spor aracılığıyla desteklenmesi yönündeki çabaların önemini vurguladı.

Hangzhou Asya Oyunları Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı Zhou Jinqiang, Hangzhou Asiad'ın Asya spor camiasında dayanışma ve işbirliğini arttırmak için çok önemli bir platform olmasının yanı sıra ortak geleceğe sahip bir Asya toplumunu teşvik etmek için somut bir adım olduğunu belirtti.

Asya Olimpiyat Konseyi'nin "Daima İleriye" sloganına atıfta bulunan Xi, Asya'ya ortak kalkınma, dışa açılım ve entegrasyon hedefleri doğrultusunda daha geniş perspektifler açmak için kıta genelinde ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.