Wolverhampton, David Moller Wolfe'u Kadrosuna Kattı

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İngiltere Premier Ligi ekibi Wolverhampton, AZ Alkmaar'dan Norveçli sol bek David Moller Wolfe'u 5 yıllık sözleşme ile transfer etti. Wolfe, bu transferin kendisi için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti.

İngiltere Premier Ligi ekibi Wolverhampton, AZ Alkmaar'dan David Moller Wolfe'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Norveçli sol bek, Wolves'un bir parçası olduğundan dolayı mutlu olduğunu belirterek "Sportif direktör Domenico Teti ile ve teknik direktörle konuştuğum andan itibaren inanılmaz derecede istendiğimi hissettim. İngilitere Premier Ligi, özellikle Norveç'te çok büyük bir lig. İnsanların izlediği en büyük lig, bu yüzden bir Premier Lig kulübü geldiğinde ve benim için Wolverhampton geldiğinde, transfer olmaya çok hevesliydim," ifadelerini kullandı.

AZ Alkmaar'la 92 maça çıkan Wolfe, 4 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
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