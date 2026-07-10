Wimbledon tek erkekler finalinde Jannik Sinner ile Alexander Zverev karşılaşacak

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkekler finalinde 1 numaralı seribaşı Jannik Sinner ile dünya 3 numarası Alexander Zverev kozlarını paylaşacak.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvada tek erkeklerde yarı final müsabakaları oynandı.

Son Wimbledon şampiyonu İtalyan tenisçi Jannik Sinner, 24 grand slam şampiyonluğu bulunan Sırp raket Novak Djokovic'i 6-4, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek finale çıktı.

Alman Alexander Zverev ise Büyük Britanyalı sporcu Arthur Fery'i 7-6, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup ederek kariyerinde ilk kez Wimbledon'da finale yükseldi.

Wimbledon'da Sinner-Zverev finali, 12 Temmuz Pazar günü oynanacak.