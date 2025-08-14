William Bjergfelt, Konya Velodromu'nda Saat Rekoru Kırdı

Birleşik Krallık'tan William Bjergfelt, Konya Velodromu'nda gerçekleştirilen saat rekoru denemesinde UCI Masters Hour Record'un yeni sahibi oldu. 206 tur atan Bjergfelt, 1 saatlik süre içerisinde 51,500 kilometre kat ederek 51,471 km/saat ortalama hıza ulaştı ve dünya rekorunu kırdı.

Türkiye'nin ilk ve tek olimpik velodromu olan Konya Velodromu, bugüne kadar pek çok uluslararası organizasyona ev sahipliği yaparken, bu kez de bisiklet sporunun en prestijli dayanıklılık testlerinden biri olan saat rekoruna tanıklık etti. Birleşik Krallık'tan William Bjergfelt, 1 saatlik süre içerisinde 51,500 kilometre kat ederek 51,471 km/saat ortalama hıza ulaştı ve dünya rekorunu kırdı. Bjergfelt, bu dereceyle UCI Masters Hour Record'un yeni sahibi oldu.

Uzun zamandır saat rekoru için hazırlandığını aktaran William Bjergfelt, "Çok iyi bir ekip ile hazırlandık. Türkiye Bisiklet Federasyonu'na iş birliği için teşekkür ederim. Daha önce Türkiye'ye Dağ Bisikleti Dünya Kupası'nda yarışmıştım. Türkiye'de Konya Velodromu'nun çok hızlı olduğunu duyunca rekor denemesini burada yapmak istedim. Burada daha çok yarış düzenlenmesini umuyorum. Pist mükemmel, ülke güzel, çevredeki manzara harika ve buradaki herkes çok dostane. Keşke burada daha fazla yarış yapabilsek" dedi.

İtalyan sporcu Andrea Tarlao, 2014 yılındaki 47,569 km/saatlik derecesiyle UCI Masters Hour Record'un eski sahibiydi. - İSTANBUL