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Wanda ve Icardi ilişkisinde skandal bitmiyor! Gazeteci her şeyi ifşa etti

Spor Haberleri

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Arjantin'in önde gelen magazincilerinden Angel de Brito'ya sosyal medyadan ağır mesajlar gönderdi. Icardi ve Wanda ilişkisi hakkında haberler yapan gazeteci, Galatasaraylı golcünün yolladığı mesajları paylaştı.

Aslan'ın forveti Mauro Icardi'nin Wanda Nara ile olan ilişkisi dillerden düşmüyor. Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde Icardi'den ayrıldığını açıklamıştı. İkili ardından yeniden bir araya gelmişti. Ancak Nara, "Bir şans daha verdim ancak olmuyor" diyerek açıklama yapmıştı.

ICARDİ MESAJ ATTI

Icardi, Arjantin'in önde gelen magazincilerinden Angel de Brito'nun ilişkileri hakkında yaptığı haberlerden rahatsız oldu. Icardi, magazinciye Brito'ya sosyal medyadan sert mesajlar paylaştı. Brito da bu mesajları yayımladı.

Wanda ve Icardi ilişkisinde skandal bitmiyor! Gazeteci her şeyi ifşa etti

"ADIMI DEDİKODULARA KARIŞTIRMA"

Icardi'nin yazdığı mesajlarda, "Hakkımda saçma şeyler söylemeyi bırak. Adımı sürekli dedikodulara karıştırıyorsun. Yaşananlar hakkında bir bilgin yok. Başınıza kötü şeyler gelirse medyanın yalanlarla dolu kucağına düşüyorsunuz. Wanda'nın cuma günü seyahat edememesinde ailevi bir durum söz konusuydu. Bunu açıklayamayız. Benim hakkımda konuşurken delilleriniz olsun. Televizyona çıkıp yalanlar anlatıyorsun. Sana bu yüzden yazıyorum. Hakkımda bir şey bilmiyorsun" ifadelerini kullandı.

Wanda ve Icardi ilişkisinde skandal bitmiyor! Gazeteci her şeyi ifşa etti

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Mauro Icardi Galatasaray Spor Haberler

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