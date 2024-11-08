Mauro Icardi'nin sakatlandığı anlarda Wanda Nara'nın yaptığına bakın

Wanda Nara'nın Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'yi rapçi L-Gante ile aldatmasının ardından yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

ICARDI SAKATLANDI, SEZONU KAPATTI

Icardi, altadılmanın üzerine bir talihsiz sakatlık yaşadı. Tottenham maçında sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kalan Arjantinli futbolcunun sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildi. Sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak Icardi'nin sezonun kalanında forma giymesi beklenmiyor.

WANDA O ANLARDA EĞLENİYORMUŞ

L-Gante ile canlı yayında dudak dudağa öpüştükten sonra"Ayrıyım ve istediğim kişiyle birlikte olmakta özgürüm" diyen Nara'nın Icardi'nin sakatlandığı anlarda Arjantin'de bir mekanda şarkılar eşliğinde eğlendiği görüntüler ortaya çıktı.

BİR DE PAYLAŞIM YAPTI

Öte yandan Icardi'nin sakatlığı sonrası hiçbir yorumda bulunmayan Wanda Nara'nın ilk hamlesi de merak ediliyordu. Nara, Instagram hesabından yeni sevgilisi olan L-Gante ile bir fotoğrafını kullandı ve "kalp" emojisi kullandı.

İşte paylaşım;