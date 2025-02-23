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Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak için istedikleri ağızları açık bıraktı

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Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın 11 Mart'ta görülecek olan boşanma davasının ilk duruşması öncesinde Wanda'nın Arjantinli yıldızdan boşanmak için talep ettiklerini İtalyan basını duyurdu. Icardi'den aylık 500 bin euro tazminat talep eden Nara, Milano'daki panoramik daireyi ve Como Gölü kıyısındaki villayı da istiyor. Icardi ise çocuklarının velayeti için gerekli adımları atmaya başladı.

Yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatan ve ülkesi Arjantin'de operasyon geçiren Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin Wanda Nara ile olaylı boşanma sürecinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İtalyan basını, Wanda'nın Icardi'den boşanmak için istediklerini yazdı.

AYLIK 500 BİN EURO TAZMİNAT İSTİYOR

Wanda'nın Icardi'den boşanmak için talep ettiklerini duyanları şaşkına çevirdi. Corriere della Sera'nın haberine göre; Wanda lüks yaşam tarzını sürdürebilmek için Icardi'den aylık 500 bin euro tazminat talep ediyor.

VİLLAYI DA TALİP ETTİ

Boşanma davası öncesinde çift, arasında tazminat ve çocuklarının velayeti konusunda büyük bir anlaşmazlık yaşınırken bununla da yetinmeyen Wanda, Icardi'den Milano'daki panoramik daireyi ve Como Gölü kıyısındaki villayı da istiyor.

Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak için istedikleri ağızları açık bıraktı

ICARDI ÇOCUKLARIN VELAYETİ İÇİN KOLLARI SIVADI

Öte yandan China Suarez ile yeni bir aşka yelken açan Icardi ise çocuklarının velayeti için gerekli adımları attı. Arjantinli yıldız, kızları Francesca ve Isabella'nın İstanbul'a geri gelerek velayetin kendisinde kalmasını istiyor. İkilinin boşanma davasında ilk duruşma 11 Mart'ta yapılacak.

Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak için istedikleri ağızları açık bıraktı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Din ve ahlak bu yüzden önemli işte. Aldatma üzerine biraraya gelinen bir evlilikten ne hayır gelirdi ki zaten? Buna rağmen toplum her geçen gün şeytana ve ateistlere daha çok yaklaşıyor kandırılarak...

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Haber Yorumlarıufo:

çocuklar için bir test yaptır iyi olur

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Haber YorumlarıUzman Yorumcu:

mouro'nun servetini sümüklü oğlanla yiyecek..!

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Haber YorumlarıEmir Güler:

ÜZERİNDE BİRDE 42 CM TALEP ETMİŞ

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

wanda nara icardi haberleri yine hortladı

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Haber YorumlarıAhmet null:

Size ne bize ne haber düzgün haber yapın fonlandığınız kişi sene sonu gider sizi ozaman görürüz

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