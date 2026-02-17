Haberler

Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor

Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile evliliği sona eren Wanda Nara'nın, Fenerbahçeli bir futbolcuyla aşk yaşadığı ve yakında ismini açıklayacağı iddia edildi.

  • Arjantin basınında Wanda Nara'nın Fenerbahçe'de forma giyen bir futbolcuyla ilişki yaşadığı iddia edildi.
  • İddiaya göre Wanda Nara'nın kısa süre içinde birlikte olduğu ismi kamuoyuna açıklayacağı konuşuluyor.
  • Habere ilişkin Wanda Nara veya adı geçen Fenerbahçeli futbolcudan resmi bir açıklama gelmedi.

Mauro Icardi'yi rapçi Gante ile aldattığı iddialarının ardından evliliği sona eren Wanda Nara hakkında yeni bir aşk iddiası gündeme geldi.

Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor

BOMBA İDDİA

Arjantin basınında yer alan haberlere göre Wanda Nara'nın Fenerbahçe'de forma giyen bir futbolcuyla ilişki yaşadığı öne sürüldü. İddiaya göre Nara'nın kısa süre içinde birlikte olduğu ismi kamuoyuna açıklayacağı konuşuluyor.

Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor

Icardi ile yaşadığı çalkantılı ayrılık süreci sonrası özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Nara'nın, bu kez rotasını Türkiye'ye çevirdiği iddiaları sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor

Söz konusu haberle ilgili ne Wanda Nara'dan ne de adı geçen Fenerbahçeli futbolcudan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Buda kalem tıraş gibi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Masaj salonu görünümlü fuhuş ağına baskın! Hesaplarından çıkan para inanılmaz

Fuhuş ağına baskın! Hesaplarından çıkan para inanılmaz
Ronaldo ve Ancelotti, Rio Karnavalı'nda bir arada

Tartışma yaratan görüntülerden sonra tek kaldı!
Barcelona'ya derbide büyük şok! Koltuğunu kaybetti

Dün gece kabusu yaşadılar!
Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı

Televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
Masaj salonu görünümlü fuhuş ağına baskın! Hesaplarından çıkan para inanılmaz

Fuhuş ağına baskın! Hesaplarından çıkan para inanılmaz
Ülkede şoke eden görüntü! Balıklar sokaklara taşındı

Balıklar sokaklara taşındı, halk şaşkınlık içinde onları izledi
Bakanlık harekete geçti! Cinsiyet değiştirip evlenenlere hapis cezası yolda

Cinsiyet değiştirip evlenenlere hapis cezası yolda