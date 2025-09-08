Wanda Nara çok üzülecek! Icardi, China Suarez çifti için sürpriz iddia

Galatasaray'da yaşadığı uzun süreli bir sakatlığın ardından yeniden yeşil sahalara geri dönen Mauro Icardi için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

ICARDI VE CHINA SUAREZ NİŞANLANACAK

Arjantin basınından Gazeteci Guido Zaffora'nın haberine göre; Mauro Icardi ve China Suarez, nişanlanmaya hazırlanıyor. Haberde, Icardi'nin China Suarez'e alyans satın aldığı ve bu alyansları yıl sonunda Arjantin'de takacağı belirtildi. Icardi çiftinin aile ve arkadaşlar arasında düzenlenecek bir partiyle nişanlanacağı ifade edildi.

DÜĞÜN TÜRKİYE'DE OLACAK

Haberin devamında, Icardi'nin bir de düğün istediği ancak yıldız oyuncunun düğünü ülkesinde değil de Türkiye'de yapmayı planladığı da aktarıldı.