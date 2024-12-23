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Tolunay Kafkas, Şenol Güneş'in elini sıkmayan Volkan Demirel'i açık açık tehdit etti

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Trabzonspor - Bodrum FK maçının ardından Volkan Demirel ile Şenol Güneş arasındaki gerginliğe Tolunay Kafkas da dahil oldu ve Güneş'in elini sıkmayan Volkan Demirel'i sert eleştirdi. Demirel'in söylemlerini "Haddini aşan" olarak nitelendiren Kafkas, " Trabzonspor Başkanı ve hocası benim hassasiyetlerim. Sen nerelisin? Fenerbahçelisin. Elini sıkmamak senin haddine mi? Nesin?" dedi.

Dün akşam oynanan Trabzonspor-Bodrum FK maçı öncesi ve sonrasında Şenol Güneş ile Volkan Demirel arasındaki tartışmalara bir dönem Trabzonspor'da futbol da oynayan teknik direktör Tolunay Kafkas da girdi.

VOLKAN'A FENA YÜKLENDİ

Trabzonspor'un eski futbolcusu ve teknik direktörü Tolunay Kafkas, Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel'in maç öncesi ve sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in elini sıkmamasına sert sözlerle tepki gösterdi.

"SEN KİMSİN YA, FENERBAHÇELİSİN"

Volkan Demirel'e yüklenen Kafkas "Volkan'ı severim ama biraz haddini ve boyunu aşacak laflar ediyor. Bu deprem hepimizin canını çok yaktı. Kiminin az kiminin fazla değil. Şenol Hoca orada en az Volkan Demirel bu işi yüreğinden hissetmiş bir insan. Senin hassasiyetlerin var değil mi Volkan Demirel? Benim de var. Trabzonspor Başkanı ve hocası benim hassasiyetlerim. Sen nerelisin? Fenerbahçelisin. Senin hassasiyetin. Elini sıkmamak senin haddine mi? Nesin? Şenol Hoca bu depremde ölülere saygı duymuyor mu? Onu mu diyorsun? Diyorsun ki, ölüsüne saygı duymayanın dirisine saygı duymam. Sen kimsin ya? Sen hocayla ilgili nasıl böyle ifade kullanıyorsun? Biz de sana o zaman saygı duymuyoruz. Depremde biz de senin kadar acı çektik. Şenol Hoca da çekti. Şenol Hoca'nın ifade etmek istediği şeyler senin algıladığın şeyler değil. Yine de seni seviyorum ama fazla ileri gitmek istemiyorum. Bir daha düşün, bir daha söyle. Uzatırsan da kendin bilirsin. Biz uzatmayı severiz. Bu olacak iş değil" dedi.

Tolunay Kafkas, Şenol Güneş'in elini sıkmayan Volkan Demirel'i açık açık tehdit etti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıMGk:

Kıvırmaya gerek yok Şenol Güneş büyük patavatsızlık yaptı bu tepkiyi sonuna kadar haketti

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Haber YorumlarıPerwer:

Hamsi kafalı sahte kabadayılar güruhu

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Haber Yorumlarıfatih YAMAN:

Tolunay kafkas sen kimsin asıl. Şenol güneş kim lan ayrıca adam değilsiniz hepinizde kıvrak dansözlük var.

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Haber YorumlarıŞahin Aksoy:

Volkan çok kibirli gereksizin teki

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Haber YorumlarıUgur Güler:

Volkan kim suç Şenol hocada onun elini sıkmak istedi sen onun ne olduğunu nasıl bir oyuncu olduğunu da biliyorsun elini sıkacaksın yolla gitsin işinimi yok

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Haber Yorumlarıakan kaplan:

Boş konuşma olmuş tolunay Volkan seni yer bence sen uzatma adam haklı…

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Haber YorumlarıEmre Alemdar:

Tolunay konunun senle ilgisi nedir anlamış değilim sen kimsin avukat mi oldun haberimiz yok kendinle ilgilen başkasının avukatlığını bırak kendine gel.

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Haber YorumlarıMurat …:

Galatasaraylıyım ama kusura bakmayın volkan adamın dibi

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Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Tipe bak bunu ekrana çıkarmayın çocuklar için korkutucu olur,Şenol güneşin avukatı misin sen fener düşmanı tipsiz ,zihniyetiniz bozuk sizin adam konuşmuyor sane ne,sana niye batıyor

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Haber YorumlarıSelim Güler:

Sen hamsiye kurban ol hamsiye Eger yemis olsan Beynin calisirdi dengesiz mahluk

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