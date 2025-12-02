Volkan Demirelli Gençlerbirliği, son 20 dakikada Sakaryaspor kalesine gol yağdırdı
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Gençlerbirliği, deplasmanda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'u son 20 dakikada attığı gollerle 5-0 yenerek gruplara kaldı.
GENÇLERBİRLİĞİ SON 20 DAKİKADA COŞTU
70. dakikada Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Varesanovic'in şutunda Eren Erdoğan'ın ceza sahasında topa elle müdahalesi sonrası kazanılan penaltıyı kullanan Metehan Mimaroğlu, topu ağlara gönderdi. 75. dakikada Gençlerbirliği farkı 2'ye çıkardı. Metehan Mimaroğlu'nun ortasında Zuzek kafayla topu kale alanı içerisine indirdi. Topu önünde bulan Dilhan Demir, meşin yuvarlağı kaleci Göktuğ Baytekin'in solundan ağlarla buluşturdu.
83. dakikada organize gelişen Gençlerbirliği atağında ceza sahasında topla buluşan Dilhan Demir, sol ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 87. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Furkan Ayaz Özcan'ın pasıyla kale sahası önünde topla buluşan Samed Onur, meşin yuvarlağı ağlara yolladı ve skor 4-0 oldu. 90+2. dakikada kullanılan köşe vuruşunda, ceza sahasında Sinan Osmanoğlu kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturarak maçın skorunu belirledi.
BAŞKENT EKİBİ GRUPLARA YÜKSELDİ
Karşılaşmayı 5-0 kazanan başkent ekibi Gençlerbirliği, gruplarda mücadele etme hakkı kazandı. Sakaryaspor ise kupaya veda etti.