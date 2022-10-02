Volkan Demirel müthiş başladı! Hatayspor, Sivasspor deplasmanında 2 golle güldü
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Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor, deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Ligin 7. haftasında Serkan Özbalta'dan görevi devralan Volkan Demirel, Hatayspor maçında çıktığı ilk maçta galibiyet almasını bildi.
Sivasspor ile Hatayspor, Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.
10 KİŞİ KALMASINA RAĞMEN KAZANMASINI BİLDİ
Karşılaşmada Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri14. dakikada Ayoub El Kaabi ve 20. dakikada Bertuğ Yıldırım kaydetti. Ev sahibi Sivasspor'un tek golü ise 23. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'tan geldi. Öte yandan Hatayspor'da 42. dakikada Ruben Ribeiro'nun ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kart sonucu takımını 10 kişi bıraktı.
VOLKAN DEMİREL 3 PUANLA BAŞLADI
Süper Lig'in 7. haftasında Serkan Özbalta'nın görevden alınması sonrası Hatayspor'un başına geçen Volkan Demirel, Akdeniz ekibi ile çıktığı ilk maçta Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek yeni macerasına 3 puanla başlamayı başardı.