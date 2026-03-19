Volkan Demirel: "Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendiremedik"

Volkan Demirel: 'Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendiremedik'
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Konyaspor'a 1-0 kaybettikleri maçın ardından, pozisyonları değerlendiremediklerini ve fiziksel mücadeleden memnun olduklarını belirtti. Bayramdan sonra Antalya'da kamp yapacaklarını açıkladı.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Konyaspor'a mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, yakaladıkları pozisyonları iyi değerlendiremediklerini, mağlup oldukları için üzgün olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Mutlu olmak adına kazanmak istediğimiz bir maçtı ama sonuç olarak 1-0 mağlup olduk. Bu sebepten dolayı çok üzgünüz ama 10 günde 3 maç oynamak, ikisi deplasman, birisi Beşiktaş maçı ki Beşiktaş maçının 75 dakikası 10 kişi oynamak kolay bir şey değildi. Fiziksel olarak mücadele etmelerinden gayet memnunum. Bunu birinci ve ikinci maçta söyledim. Bugün de aynı şekilde bunu söyleyebilirim. Konyaspor, kadrosuna baktığımızda çok ofansif bir kadroyla çıktı. Arkada geçişleri bulabileceğimizi, rahat pozisyona gelebileceğimizi planlamıştık. İlk yarıda bunu yakaladık ama çıkışlarımızda çok net tercihler yapamadık. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendiremedik. İkinci yarıda da Konya'nın hem taraftar hem de saha avantajına maruz kaldık. Duran toplardan gelen pozisyonlarla da hem golü buldular hem de pozisyon buldular. Buradan belki bir puanla ayrılabilirdik ama mağlup olduğumuz için üzgünüm. Şimdi önümüzde bir bayram var. Herkesin bayramını da buradan kutluyorum. Biz de bayramdan sonra Antalya'da kamp geçireceğiz. Hem grup için ciddi anlamda hem de taktiksel anlamda eksiklerimizi değerlendirip tekrardan döndüğümüzde daha iyi Gençlerbirliği izleteceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
